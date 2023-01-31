İstanbul Boğazı’nda görme engelli çift denize düştü! Çığlıklara duyan vatandaşlar koşup kurtardı

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Olay, önceki gün saat 16.00 sıralarında Sarıyer Emirgan Sahili’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre akşamüstü arkadaş olan görme engelli çift, sahilde yürümeye başladı. Bir süre sonra çift önlerindeki merdiven boşluğunu fark edemeyince birlikte denize düştü. Çiftin yardım seslerini duyan sahildeki vatandaşlar onların yardımına koştu.

GÖRME ENGELLİ ÇİFTİ VATANDAŞLAR KURTARDI

Vatandaşların seferber olduğu olayda, önce genç kadın ardından da erkek arkadaşı denizden çıkartıldı. Sırılsıklam olan iki arkadaş ardından da banka oturtuldu. Neye uğradığını şaşırsan çift olayın şokunu uzun süre atlatamazken, yaşananlar ise kameralara yansıdı. Çiftin durumunun iyi olduğu öğrenildi.