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İstanbul Boğazı'nda görkemli geçit: Preveze Deniz Zaferi 488'inci yıl dönümünde kutlandı

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#Preveze Deniz Zaferi#İstanbul Boğazı Geçit Töreni#Deniz Kuvvetleri Günü
İstanbul Boğazında görkemli geçit: Preveze Deniz Zaferi 488inci yıl dönümünde kutlandı
Oluşturulma Tarihi: Eylül 27, 2026 12:13

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na ait 15 gemi, Preveze Deniz Zaferi'nin 488'inci yıl dönümü ve Deniz Kuvvetleri Günü kapsamında İstanbul Boğazı'ndan geçiş yaptı. Geçit töreni havadan görüntülendi.

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Preveze Deniz Zaferi’nin 488’inci yıl dönümü ve Deniz Kuvvetleri Günü, İstanbul’da düzenlenen törenle kutlandı. Törene, Kuzey Deniz Saha Komutanı Koramiral Ramazan Özoğul, İstanbul Vali Yardımcısı Mehmet Sülün ve Beşiktaş Kaymakamı Oğuzhan Bingöl katıldı.

İstanbul Boğazında görkemli geçit: Preveze Deniz Zaferi 488inci yıl dönümünde kutlandı

BARBAROS HAYRETTİN PAŞA’NIN TÜRBESİ ZİYARET EDİLDİ

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından saygı atışlarıyla başlayan programda çelen bırakan Kuzey Deniz Saha Komutanı Koramiral Ramazan Özoğul, anıt defterini imzaladı. Programın devamında Barbaros Hayrettin Paşa’nın türbesi ziyaret edildi. Özoğul, burada da anıt defterini imzaladıktan sonra beraberindeki heyetle türbe önünde fotoğraf çektirdi.

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İstanbul Boğazında görkemli geçit: Preveze Deniz Zaferi 488inci yıl dönümünde kutlandı

15 GEMİ BOĞAZ’DAN GEÇTİ

Programın ardından Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’na ait 15 gemiyle İstanbul Boğazı’nda geçit töreni gerçekleştirildi. Boğaz geçişine katılan gemiler arasında TCG İstanbul, TCG Savarona, TCG Oruçreis, TCG Salihreis, TCG Heybeliada, TCG Büyükada, TCG Kalkan, TCG Mızrak, TCG Rüzgar, TCG Karayel, TCG Akçay, TCG Enez, TCG Işın, TCG 18 Mart ve TCG Doğanay yer aldı.

İstanbul Boğazında görkemli geçit: Preveze Deniz Zaferi 488inci yıl dönümünde kutlandı

Yavuz Sultan Selim Köprüsü, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü (FSM) ve 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nü geçen gemiler, Beşiktaş istikametine ilerledi. Beşiktaş İskelesi önünden geçen gemiler, çimariva selamıyla selamladı. Gemilerin Boğaz’daki geçişi havadan görüntülendi.

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#Preveze Deniz Zaferi#İstanbul Boğazı Geçit Töreni#Deniz Kuvvetleri Günü

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