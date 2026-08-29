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İstanbul Boğazı’nda gemi trafiği geçici olarak durduruldu

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#İstanbul Boğazı#Gemi#Gemi Trafiği
İstanbul Boğazı’nda gemi trafiği geçici olarak durduruldu
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 29, 2026 13:09

Liberya bayraklı, 290 metre uzunluğunda ve 45 metre genişliğindeki 'Deyı Endurance' isimli kuru yük gemisi, 6 römorkör eşliğinde İstanbul Boğazı'ndan geçiyor. Geçiş nedeniyle gemi trafiği geçici olarak durduruldu.

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Çin'in Lıuheng Limanı'ndan tam yüklü hareket eden 290 metre uzunluğunda ve 45 metre genişliğindeki Liberya bayraklı 'Deyı Endurance' isimli dökme yük gemisi, Çanakkale Boğazı'nı geçerek Marmara Denizi'ne açıldı. Yaklaşık 3 futbol sahası uzunluğundaki gemi, sabah saatlerinde İstanbul Boğazı'na ulaştı. Saat 12.00 sıralarında boğaza giriş yapan geminin geçişi nedeniyle transit gemi trafiği geçici olarak durduruldu. Yük gemisine, Nene Hatun Kurtarma Römorkörü ile Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne bağlı 5 römorkör ve bir bot eşlik ediyor.

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#İstanbul Boğazı#Gemi#Gemi Trafiği

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