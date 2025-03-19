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İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği normale döndü

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#İstanbul Boğazı#Gemi Trafiği#Gemi
Oluşturulma Tarihi: Mart 19, 2025 16:32

İstanbul Boğazı'ndan geçiş yapan BERS isimli kuru yük gemisinde yaşanan makine arızası nedeniyle askıya alınan gemi trafiği tekrardan açıldı. Kuru yük gemisi Ahırkapı demir sahasına demirletildi.

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İskenderun'dan Romanya'ya giden 95 metre uzunluğundaki BERS isimli kuru yük gemisinde yaşanan makine arızası nedeniyle çift yönlü askıya alınan İstanbul Boğazı gemi trafiği tekrar açıldı. Kurtarma römorkörleriyle çekilen kuru yük gemisi Ahırkapı demir sahasına demirletildi.

Ulaştırma Bakanlığı'nın yaptığı açıklamada, "İskenderun'dan Romanya'ya seyir halindeyken 15 Temmuz Şehitler Köprüsü önlerinde makine arızası yapan BERS isimli 95 m boyundaki kuru yük gemisi, İstanbul GTH Merkezimiz koordinasyonunda, Kılavuz Kaptanımız ve KURTARMA-11 Römorkörümüz refakatinde Ahırkapı Demir Sahası'na emniyetle demirletildi. İstanbul Boğazı gemi trafiği, güney-kuzey yönlü olarak açıldı." ifadelerine yer verildi.

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#İstanbul Boğazı#Gemi Trafiği#Gemi

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