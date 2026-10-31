İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği askıya alındı

DHA
Oluşturulma Tarihi: Ekim 31, 2026 10:05
İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği 'Aroyat' isimli geminin geçişi nedeniyle askıya alındı.
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Rusya açıklarında İHA saldırısına uğrayan Palau bayraklı 'Aroyat' isimli kuru yük gemisi İstanbul Boğazı'ndan geçiyor. Geçiş nedeniyle boğaz trafiği geçici olarak çift taraflı askıya alındı.
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