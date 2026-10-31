×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLARRESMİ İLANLARSON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği askıya alındı

Güncelleme Tarihi:

#İstanbul Boğazı#Gemi Trafiği#Gemi
İstanbul Boğazında gemi trafiği askıya alındı
Oluşturulma Tarihi: Ekim 31, 2026 10:05

İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği 'Aroyat' isimli geminin geçişi nedeniyle askıya alındı.

Haberlerimizi Google’da Takip Edin
Gelişmelerden anında haberdar olun.
Google’da tercih edilen
kaynak olarak ekleyin
Haberin Devamı

Rusya açıklarında İHA saldırısına uğrayan Palau bayraklı 'Aroyat' isimli kuru yük gemisi İstanbul Boğazı'ndan geçiyor. Geçiş nedeniyle boğaz trafiği geçici olarak çift taraflı askıya alındı.

İstanbul Boğazında gemi trafiği askıya alındı

İstanbul Boğazında gemi trafiği askıya alındı

Haberle ilgili daha fazlası:
#İstanbul Boğazı#Gemi Trafiği#Gemi

BAKMADAN GEÇME!