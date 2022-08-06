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İstanbul Boğazı'nda gemi kazası

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#İstanbul Boğazı#Gemi#Kaza
İstanbul Boğazında gemi kazası
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 06, 2022 05:11

İstanbul Ahırkapı mevkiinde 2 gemi çarpıştı. Kazada, ölen ya da yaralanan olmazken, gemiye erzak yükleyen çalışanların iki gemi arasında kalmaktan son anda kurtulduğu öğrenildi.

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Edinilen bilgiye göre, İstanbul Ahırkapı’da, Türk firmasına ait Marşal Adaları bandıralı ‘SSI PROVIDENCE’ isimli gemide gıda malzemelerinin azalması üzerine bot ile erzak getirildi.

Bu esnada bölgede bulunan Liberya bandıralı ‘Philipp Oldendorff’ adlı gemi henüz bilinmeyen bir nedenle ‘SSI PROVIDENCE’ adlı gemiye doğru sürüklenmeye başladı.

Botla gemiye erzak yükleyen çalışanlar sürüklenen gemiyi görünce neye uğradıklarını şaşırırken, iki geminin arasında kalmaktan son anda kurtuldu.

Daha sonra Oldendorff isimli gemi , Providence’a isimli gemiye yandan çarptıktan sonra sürterek sürüklenmeye devam etti.

Yaşanan kazada ölen yada yaralan olmazken, kazaya karışan gemilerde hasar tespit çalışmaları yapıldığı öğrenildi.

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#İstanbul Boğazı#Gemi#Kaza

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