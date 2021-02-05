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Gündem
AA
Haber Giriş: 05.02.2021 - 09:38 | Son Güncelleme:

İstanbul Boğazı'nda gemi geçişleri sis nedeniyle çift yönlü askıya alındı

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İstanbul Boğazı'nda gemi geçişleri sis nedeniyle çift yönlü askıya alındı
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İstanbul Boğazı'nda sis ve pus nedeniyle görüş mesafesinin yarım milin altına düşmesi sonucu gemi geçişleri çift yönlü askıya alındı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı İstanbul Liman Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, İstanbul Boğazı'nda yaşanan pus ve sis nedeniyle görüşün yarım milin altına düştüğü belirtildi.

Bu nedenle gemi geçişlerinin saat 09.05'te çift yönlü olarak askıya alındığı bildirildi.

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