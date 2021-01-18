İstanbul Boğazı'nda gemi geçişleri çift yönlü askıya alındı

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı İstanbul Liman Başkanlığından yapılan açıklamada, İstanbul Boğazı'nda yaşanan pus-sis nedeniyle görüş mesafesinin yarım mile kadar düştüğü belirtildi.

Bu nedenle gemi geçişlerinin saat 22.15'ten itibaren çift yönlü askıya alındığı bildirildi.