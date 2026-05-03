İstanbul Boğazı'nda gemi arızası: Deniz trafiği çift yönlü durdu

Oluşturulma Tarihi: Mayıs 03, 2026 17:13

İstanbul Boğazı'ndan geçiş yapan Panama bayraklı kuru yük gemisi makine arızası yaptı. Boğaz trafiği çift yönlü askıya alınırken Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne bağlı ekipler bölgeye sevk edildi.

Panama bayraklı 'Zaltron' isimli 185 metrelik kuru yük gemisi, İstanbul Boğazı geçişi sırasında Galatasaray Adası önlerinde makine arızası verdi. İstanbul Boğazı çift yönlü gemi trafiğine kapatıldı. Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü römorkörleri bölgeye sevk edildi.

BAKANLIKTAN AÇIKLAMA

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından konuya ilişkin yapılan açıklamada, "İstanbul Boğazı Kuruçeşme önlerinde makine arızası yapan ZALTRON isimli gemi için *Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğümüze ait KURTARMA-3, KURTARMA-5 ve KURTARMA-9 Römorkörlerimiz olay yerine ivedilikle yönlendirildi. İstanbul Boğazı gemi trafiği, emniyet amacıyla çift yönde ve geçici olarak askıya alındı." ifadelerine yer verildi.

