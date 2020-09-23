İstanbul Boğazı'nda gemi arızası! Böyle kurtarıldı...

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünün Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Kanlıca önlerinde makine arızası nedeniyle tehlikeye maruz kalan 292 metre boya sahip E.R. BAYONNE isimli yük gemisi, kurtarma 5 ve 11 römorkörümüzün anında müdahalesiyle kurtarıldı ve Türkeli demir sahasına emniyetle demirletildi." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, müdahale sırasında herhangi bir can veya mal kaybının yanı sıra çevre kirliliği yaşanmadığı, İstanbul Boğazı'ndaki trafiğin 12.55 itibarıyla açıldığı bildirildi.