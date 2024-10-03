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İstanbul Boğazı'nda faciadan dönüldü! İki yük gemisi çarpıştı

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#İstanbul Boğazı#Gemi#Gemi Kazası
Oluşturulma Tarihi: Ekim 03, 2024 17:27

İstanbul Boğazı'nda büyük bir tehlike atlatıldı. BATUM'dan Suudi Arabistan’a seyreden 80 metre boyundaki "AYED 1" isimli kuru yük gemisi ile İspanya’dan Batum’a seyreden 180 metre boyundaki "BUNUN ACE" isimli dökme yük gemisi Üsküdar açıklarında çarpıştı. Gemilerin Ahırkapı açıklarına çekilmesi için çalışma başlatıldı.

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Batum'dan Suudi Arabistan'a seyreden 80 metre boyundaki AYED-1 isimli kuru yük gemisi ile İspanya'dan Batum'a seyreden 180 metre boyundaki BUNUN ACE isimli dökme yük gemisi Üsküdar açıklarında çarpıştı.

İstanbul Boğazında faciadan dönüldü İki yük gemisi çarpıştı

BAKANLIK'TAN AÇIKLAMA

Kazanın ardından Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Batum’dan Suudi Arabistan’a seyreden 80 metre boyundaki AYED 1 isimli kuru yük gemisi ile İspanya’dan Batum’a seyreden 180 metre boyundaki BUNUN ACE isimli dökme yük gemisinin Üsküdar önlerinde birbirine sürtmesi nedeniyle Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğümüze ait KURTARMA-2, KURTARMA-5 ve MEHMETÇİK Römorkörlerimiz ile KEGM-4 hızlı tahlisiye (can kurtarma) botumuz olay yerine ivedilikle yönlendirilmiştir. Gemiler, Ahırkapı Demir Bölgesi’ne çekilecektir. Meydana gelen olayda, gemilerde sadece maddi hasar meydana gelmiş olup olay takip edilmektedir. Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne bağlı Kurtarma-2, Kurtarma-5 ve Mehmetçik Römorkörleri ile KEGM-4 hızlı tahlisiye botu olay yerine sevk edildi. Gemilerin Ahırkapı Demir Bölgesi'ne çekileceği öğrenildi" ifadeleri kullanıldı.

İstanbul Boğazında faciadan dönüldü İki yük gemisi çarpıştı

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#İstanbul Boğazı#Gemi#Gemi Kazası

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