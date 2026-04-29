×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

İstanbul Boğazı’nda facia ucuz atlatıldı

Güncelleme Tarihi:

#İstanbul Boğazı#Kaza#Kurtarma Operasyonu
Oluşturulma Tarihi: Nisan 29, 2026 07:00

İstanbul Boğazı’nda dümeni kilitlenen dev konteyner gemisi, Yeniköy’de bir yalıya metreler kala karaya oturdu. Dakikalarca siren çalarak kıyıya ilerleyen gemi korku dolu anlar yaşatırken, Boğaz trafiği saatlerce ulaşıma kapandı.

Haberin Devamı

İSTANBUL Boğazı’nda Sarıyer’in Yeniköy Mahallesi’nde dün 00.30 sıralarında, Rusya’dan aldığı yükle Kocaeli Derince Limanı’na gitmekte olan 'KAPPA' isimli konteyner gemisinde seyir halindeyken dümen arızası meydana geldi. Yaklaşık 2 dakika boyunca siren çalan gemi kıyıya yöneldi. Yalıya metreler kala duran gemi karaya oturdu. İhbar üzerine bölgeye Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü’ne bağlı kurtarma ekipleri sevk edildi. KURTARMA-5, KURTARMA-6 ve KEGM-5 hızlı tahlisiye botu ile balıkadamlar bölgede çalışma başlattı. Geminin karaya oturması nedeniyle İstanbul Boğazı’nda gemi trafiği çift yönlü olarak geçici süreyle askıya alındı.

YARALANAN OLMADI

İşinsanı Bianka Sömer Türkmen’e (45) ait yalının rıhtım kısmında bulunan cam korkuluk, fayans ve beton bölümlerde hasar meydana geldi. Olayda yaralanan olmadığı öğrenilirken, çalışmaların ardından gemi römorkörlerin desteğiyle bulunduğu yerden yüzdürülerek kurtarıldı. Geminin çekilmesinin ardından İstanbul Boğazı’nda çift yönlü olarak askıya alınan gemi trafiği saat 07.50 sıralarında yeniden açıldı.

Haberin Devamı

Aynı geminin 2022 yılında da Kandilli açıklarında makine arızası yaptığı ve bu nedenle boğaz trafiğinin bir süre durduğu öğrenildi.

Gemiyi kurtarma çalışmaları gece boyu sürdü.

 

 

 

Haberle ilgili daha fazlası:
BAKMADAN GEÇME!