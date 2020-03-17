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Yılmaz OKUR / İSTANBUL,(DHA)
Haber Giriş: 17.03.2020 - 09:20,Son Güncelleme:/

İstanbul Boğazı’nda dümeni kitlenen gemi kıyıya çekiliyor

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İstanbul Boğazı’nda dümeni kitlenen gemi kıyıya çekiliyor
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İSTANBUL Boğazı, Beykoz Çubuklu açıklarında bir geminin dümeni henüz belirlenemeyen bir nedenle kitlendi. Olay yerine Kıyı Emniyeti ekipler sevk edildi. Kıyı Emniyeti’ne bağlı kurtarma gemisi eşliğinde kıyıya çekiliyor.

Edinilen bilgiye göre, TYCOON isimli Liberya bandıralı kargo gemisi İstanbul Boğazı Çubuklu açıkları Karadeniz istikametinde seyir halindeyken iddiaya göre motor arızası nedeniyle dümeni kitlendi. Olay yerine ihbar üzerine Kıyı Emniyeti kurtarma gemisi sevk edildi. Kurtarma gemisi eşliğinde dümeni kitlenen gemi kıyıya çekiliyor.

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