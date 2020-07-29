İstanbul Boğazı'nda dikkat çeken görüntü! Peş peşe geçtiler

Türk ve İspanyol savaş gemileri saat 16.00 sıralarından Karadeniz'den İstanbul Boğazı'na peş peşe giriş yaptı. İlk olarak boğaza Türk Deniz Kuvvetlerine bağlı F 243 Borda numaralı 'TCG Yıldırım' adlı fırkateyn girdi. Hemen ardından İspanya Donanmasına bağlı F101 Borda numaralı 'Alvaro De Bazan' adlı savaş gemisi Boğaz'a giriş yaptı. Savaş gemilerine çok sayıda sahil güvenlik botu eşlik ederken gemiler yaklaşık 1 saatte Fatih Sultan Mehmet köprüsü altına ulaştı. İspanya donanmasının güvertesinde çok sayıda askerin olduğu görülürken bazı askerler fotoğraf çekti. Geminin arka kısmındaki helikopterin üzerinde askerlerin olması da dikkat çekti.



Karadeniz'de icra edilen 'Sea Breeze 2020' tatbikatından dönen savaş gemileri yaklaşık 1,5 saatte Boğaz geçişini tamamlayıp Marmara Denizi'ne açıldı.