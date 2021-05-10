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Gündem
Özgür EREN - Yılmaz OKUR/İSTANBUL,(DHA)
Haber Giriş: 10.05.2021 - 15:19 | Son Güncelleme:

İstanbul Boğazı'nda dikkat çeken görüntü... 7 römorkör de eşlik etti

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İstanbul Boğazı'nda dikkat çeken görüntü... 7 römorkör de eşlik etti

Romanya'da yapımı tamamlanan dev yolcu gemisinin ön bölümü İstanbul Boğazı'ndan geçerek İtalya'ya doğru hareket etti. Yaklaşık 1650 mürettebat kapasiteli yolcu gemisinin boğaz geçişi dikkat çeken görüntüler oluşturdu.

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  • İstanbul Boğazında dikkat çeken görüntü.
  • İstanbul Boğazında dikkat çeken görüntü.
  • İstanbul Boğazında dikkat çeken görüntü.
  • İstanbul Boğazında dikkat çeken görüntü.
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

Yaklaşık 170 bin ton ağırlığında olacak dev yolcu gemisinin ön bölümü Romanya'da tamamlandı. Malta bayraklı 'ST. Angelo' isimli römor kör ile çekilerek saat 13.00 sıralarında Karadeniz'den İstanbul Boğazı'na giriş yaptı. 5632 yolcu kapasiteli geminin parçasına Kıyı Emniyeti Kurtarma 7 römorkörü de eşlik etti.

Bu yıl suya indirilmesi planlanan dev yolcu gemisi 339 metre uzunluğunda, 41 metre genişliğinde olacak. Yaklaşık 1650 mürettebat kapasiteli yolcu gemisinin boğaz geçişi ilgi çekti.

İstanbul Boğazında dikkat çeken görüntü... 7 römorkör de eşlik etti

Yaklaşık 3 saatte boğaz geçişini tamamlayan gemi parçası diğer parçaları ile birleştirilmek üzere İtalya'nın Monfalcone Limanı'na gitmek için Marmara Denizi'ne açıldı.
İstanbul Boğazında dikkat çeken görüntü... 7 römorkör de eşlik etti


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