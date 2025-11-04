İstanbul Boğazı'nda denize düşen kadını turist: Bir can çırpınırken kendimi düşünemem

Haberin Devamı

İstanbul Boğazı'nda Üsküdar Beylerbeyi açıklarında vapurdan düştüğü öğrenilen turist Rana Parviz (69) denize atlayan ve turist olduğu öğrenilen 1 kişi tarafından kurtarıldı. Kadın hastanedeki tedavisinin ardından taburcu edildi. Turist olduğu öğrenilen kişinin denize atladığı yatın kaptanı o anları anlattı. Kaptan Orhan Kanburoğlu, "Eşine sorduk 'Bir can orada cebelleşiyorken ben kendimi bile düşünemem’ dedi. Direkt yani telefon üstünde hiçbirşey çıkarmadan direkt atladı. Vallahi takdire şayan gerçekten onur duyulacak birşey" dedi.

TEKNEDEKİ TURİST TARAFINDAN KURATRILDI

Olay, 31 Ekim Cuma günü saat 17.30 İstanbul Boğazı'nda Üsküdar Beylerbeyi açıklarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 1 kadın bulunduğu vapurdan henüz bilinmeyen bir nedenle denize düştü. Suda çırpınmaya başlayan kadını gören 1 kişi onu kurtarmak için denize atladı. Teknelerde bulunanlar da can simidi atarak kadına yardım etmeye çalıştı. Denizde çırpınan kadını yakında bulunan yattan suya atlayan ve turist olduğu öğrenilen 1 kişi kurtardı.





DENİZE ATLAYIP TURİST KADINI KURTARDI

Can simidi takılan kadın önce denizdeki yata çıkarıldı. İhbar üzerine olay yerine Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı ekipler sevk edildi. Yatta ilk müdahalesi kendisini kurtaran kişi ve sağlık ekipleri tarafından yapılan kadın ardından Sahil Güvenlik botuna alındı. Bilinci açık ve turist olduğu öğrenilen Rana Parviz, ambulansla hastaneye kaldırılırken, hayati tehlikesi olmadığı öğrenildi. Tedavi altına alınan kadının taburcu edildiği bilgisine ulaşıldı. Olay anı cep telefonu kamerasına yansıdı.

'NEREDE OLDUĞUNA BAKARKEN BİR ANDA ATLADI'

Turistin denize atladığı yatın kaptanı Orhan Kanburoğlu, "Biz boğazda seyir halindeydik. Baş tarafımızda Beylerbeyi zaten şurası karşımız Beylerbeyi. Beylerbeyi tarafında bir vapur, yani duraklama gibi hareketler gerçekleşti aykırı hareketler. O sırada zaten insanlar da toplanmıştı. Vapurun ön tarafında e bizim personel var Erhan Gemici. Onunla birlikte baktık denizin üstünde kadın var hareketsiz bir şekilde duruyordu. Ne yapalım ne edelim nasıl müdahale ederiz nasıl alırız diye tartışırken baş tarafta da bir turist vardı. Yabancı uyruklu bir kişi yani nerede olduğunu bilmiyorum açıkçası. Biz o sırada kadının yerini tespit ederken o bir anda atladı" dedi.

'BÜYÜK BİR CESARET'

Kanburoğlu, "Helal olsun büyük cesaret, bir anda atladı. Atlayınca bu sefer kadın değil, artık kadınla birlikte adamı alma telaşına girdik. Adam da iyi yüzüyordu açıkçası; zaten diğer gemiden de can simitleri atıldı. O adamın sayesinde kadını da çıkardık. Bu şekilde ilk müdahaleleri yaptık. Elimizden geldiğince ondan sonrasında zaten akabinde Sahil Güvenlik ve Kıyı Emniyeti ekipleri geldi. O şekilde sedyeye koyup kadını gönderdik" ifadelerini kullandı.

'MUHTEMELEN VAPURDAN DÜŞTÜ'

Kanburoğlu, "İlk başta nefes almıyordu, epey su yutmuş. Biz suyu boşalttık, yan yatırdık, ağzını açtık, suyu boşalttık akabinde zaten nefes almaya başladı. Bir süre sonra tam Sahil Güvenliğe alırken kadın kendine de geldi. Şuuru açıldı gözlerini açtı; hatta ayaklanmaya kalktı. Tekrar yatırdık, akabinde zaten Beylerbeyi İskelesine çıkardık. Oradan da ambulansta şey yaptılar. Biz vapurdan düşerken görmedik ama muhtemelen tahminimce vapurdan düştü. Çünkü orada herhangi bir iskele yok direkt sarayın önüydü. Zaten akabinde hemen devamında Kıyı Emniyeti binası var; oradan denize girebilecek veya denize düşebilecek bir sahil yok. Vapurdan düştüğünü tahmin ediyorum. Nefes aldı çok su yutmuştu ama nefes aldı" şeklinde konuştu.

'BİR CAN CEBELLEŞİYORKEN KENDİMİ DÜŞÜNEMEM'

Kanburoğlu, "Kendisi İngilizce bilmiyordu yanındaki eşiydi sanırım. Eşine sorduk 'Bir can orada cebelleşiyorken ben kendimi bile düşünemem’ dedi. Direkt hiçbir şey çıkarmadan direkt telefonla falan atladı. Takdire şayan onur duyulacak bir durum. İstanbul gibi hiç bilmediğiniz bir yerde, ki İstanbullular iyi bilir. Boğazın akıntısı meşhurdur hiç düşünmeden atladı gerçekten tebrik ettik.Burada eşi aracılığıyla konuştuk epey. O da mutlu o da sevindi kadının kurtarılmasına, nefes almasına" dedi.

'BATTANİYE VE HAVLUYLA KURULADIK'

Kanburoğlu, "Burada battaniyeler havlular vardı. Onlarla kuruladık klimanın altına oturttuk. Bir de kıyafetlerimden verdim ayakkabı öyle. Akabinde araba kiraladık arabayla oteline kadar eşlik ettik. Adamı yani yarı yolda bırakmadık" diye konuştu.