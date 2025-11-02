×
İstanbul Boğazı'nda denize düşen kadın son anda kurtarıldı!

Oluşturulma Tarihi: Kasım 02, 2025 12:11

İstanbul Boğazı'nda Beylerbeyi açıklarında iddiaya göre bir kadın henüz bilinmeyen bir nedenle denize düştü. Suda çırpınmaya başlayan kadın denize atlayan 1 kişi tarafından kurtarıldı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan kadının hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

İstanbul Boğazı'nda henüz bilinmeyen bir nedenden ötürü denize düşen kadın, denize atlayan bir kişi tarafından kurtarıldı. Film gibi kurtarma anları ise cep telefonu kamerasıyla anbean kaydedildi.

SUYA DÜŞÜP ÇIRPINMAYA BAŞLADI

İstanbul Boğazı'nda geçtiğimiz Cuma günü saat 17.30 İstanbul Boğazı'nda Üsküdar Beylerbeyi açıklarında meydana geldi. İddiaya göre 1 kadın henüz bilinmeyen bir nedenle denize düştü. Suda çırpınmaya başlayan kadını gören 1 kişi onu kurtarmak için denize atladı. Teknelerde bulunanlar da can simidi atarak kadına yardım etmeye çalıştı. Denizde çırpınan kadını yakında bulunan yattan suya atlayan 1 kişi kurtardı.

DENİZE ATLAYIP KADINI KURTARDI

Can simidi takılan kadın önce denizdeki yata çıkarıldı. İhbar üzerine olay yerine Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı ekipler sevk edildi. Yatta ilk müdahalesi kendisini kurtaran kişi ve sağlık ekipleri tarafından yapılan kadın ardından Sahil Güvenlik botuna alındı. Bilinci açık olduğu öğrenilen kadın ambulansla hastaneye kaldırılırken, hayati tehlikesi olmadığı öğrenildi. Olay anı ise cep telefonu kamerasına yansıdı.

