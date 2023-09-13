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İstanbul Boğazı'nda dalış yapan kişi kayboldu

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#İstanbul#İstanbul Boğazı#Boğaz
Oluşturulma Tarihi: Eylül 13, 2023 15:17

Sarıyer'de Boğaz'a dalış yapan İsa Kulaç kayboldu. Sahil Güvenlik dalgıçları Boğaz'da arama çalışmalarına devam ediyor.

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Olay dün öğle saatlerinde Yeniköy sahilde meydana geldi. İddiaya göre, Boğaz'da dalış yapan 31 yaşındaki İsa Kulaç uzun süre sudan çıkmadığını fark eden vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine Sahil Güvenlik Arama Kurtarma ekipleri sevk edildi. Dün akşam saatlerine kadar yapılan aramalarda İsa Kulaç'a ulaşılamadı. Havanın kararması üzerine arama çalışmalarına ara verildi.

İstanbul Boğazında dalış yapan kişi kayboldu

Bugün tekrar olay yerine gelen Sahil Güvenlik Arama Kurtarma dalgıçları, İsa Kulaç'ın dalış yaptığı noktada ve çevresinde arama çalışmalarına devam ediyor.

İstanbul Boğazında dalış yapan kişi kayboldu

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Boğaz'da kaybolan İsa Kulaç'ın ağabeyi Beytullah Kulaç, “Dün saat 10.00 civarlarında dalgıç elbiseleri ile tüpsüz denize dalmış. Sürekli buraya geliyordu. Genellikle çok açılmıyormuş ama iyi bir yüzücü, çıkmış olabilir, karşı tarafa geçmiş olabilir bilmiyoruz. Şu ana kadar arama faaliyetlerinden herhangi bir sonuç elde edilemedi. İnşallah umutlu bir haber bekliyoruz" şeklinde konuştu.

İstanbul Boğazında dalış yapan kişi kayboldu

 

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#İstanbul#İstanbul Boğazı#Boğaz

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