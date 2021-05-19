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Özgür EREN-Cengiz ÇOBAN-İsa ALMAÇAYIR-Ali AKSOYER İSTANBUL (DHA)
Haber Giriş: 19.05.2021 - 12:36 | Son Güncelleme:

İstanbul Boğazı'nda büyük tehlike! Uzun uzun korna çalmak zorunda kalıyorlar

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İstanbul Boğazı'nda büyük tehlike! Uzun uzun korna çalmak zorunda kalıyorlar

İstanbul Boğazı'nda ağır tonajlı gemilerin geçişi sırasında avlanan küçük balıkçı tekneleri büyük tehlike oluşturuyor. Gemi kaptanları, canlarını tehlikeye atan balıkçıları uyarmak için uzun uzun korna çalmak zorunda kalıyor. Devasa gemilerin balıkçı teknelerinin yanından geçişi, havadan görüntülendi.

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  • İstanbul Boğazında dev gemilerle burun buruna tehlikeli balıkçılık
  • İstanbul Boğazında dev gemilerle burun buruna tehlikeli balıkçılık
  • İstanbul Boğazında dev gemilerle burun buruna tehlikeli balıkçılık
  • İstanbul Boğazında dev gemilerle burun buruna tehlikeli balıkçılık
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

İstanbul Boğazı, dünyanın en önemli ve tehlikeli su yolları arasında bulunuyor. Güçlü akıntı bulunan boğazdan her gün çok sayıda yük gemisi ve yakıt tankeri transit geçiş yapıyor. Gemi ve tankerlerin, boğaz geçişinde kılavuz kaptan alma zorunluluğu bulunuyor.

İstanbul Boğazında büyük tehlike Uzun uzun korna çalmak zorunda kalıyorlar

KAPTANLAR UZUN UZUN KORNA ÇALMAK ZORUNDA KALIYOR

Ancak İstanbul Boğazı'nın Marmara Denizi girişinde avlanan küçük balıkçı tekneleri, devasa gemiler için büyük risk oluşturuyor. Gemi kaptanları, bir arada avlanan balıkçı teknelerini uyarmak için uzun süre korna çalmak zorunda kalıyor.

İstanbul Boğazında büyük tehlike Uzun uzun korna çalmak zorunda kalıyorlar


İstanbul Ticaret  Üniversitesi Ulaştırma Sistemleri Merkezi Müdürü Prof. Dr. Mustafa Ilıcalı ‘’2005 yılında itibaren 200 metre üzerinde geçiş yapan gemilerin toplam geçiş oranı 3 bin geçiş ile yüzde 5.5 iken, 2020 yılında bu 5 bin geçiş ile yüzde 13 mertebesine ulaşmış. Ayrıca bu 200 metre ve üzeri gemilerin yüzde 39’unun zehirli, tehlikeli, patlayıcı madde olduğu düşünülürse bunun çok büyük bir risk olduğunu görüyoruz. Tabi bu boyuttaki gemilerin boğazlardaki o sert dönüşleri tehlike, bu arada boğazlarımızdaki balıkçı gemileri, kent içi ulaşıma hizmet eden teknelerimiz, gemilerimiz üzerinde de büyük risk. Gerekli tedbirlerin alınması gerekiyor" dedi.

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