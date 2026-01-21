×
İstanbul Boğazı'nda bulunan cansız beden Rus yüzücü Nikolai Svechnikov'a ait çıktı!

Oluşturulma Tarihi: Ocak 21, 2026 11:00

Kuruçeşme açıklarında deniz temizliği sırasında üzerinde yüzücü kıyafeti bulunan cansız beden bulunmuştu. İstanbul Boğazı'nda bulunan cansız bedenin Rus yüzücü Nikolai Svechnikov'a ait olduğu belirlendi.

Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi (TMOK) tarafından bu yıl 37'ncisi düzenlenen Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışına katılan Rus yüzücü Nikolay Svechnikova, İstanbul Boğazı'nda kaybolmuştu. Deniz polisi ve sahil güvenlik ekipleri, aylardır arama çalışması yürütüyordu.

Beşiktaş Kuruçeşme açıklarında, dün denizde temizlik yapan ekipler, erkek cesedi görünce durumu polise bildirmişti. Cenaze, otopsi ve kimlik belirleme işlemleri için Adli Tıp Kurumu Morgu'na gönderilmişti.

BOĞAZDA BULUNAN CANSIZ BEDEN RUS YÜZÜCÜYE AİT ÇIKTI

İstanbul Boğazı'nda Ağustos 2025'te 81 ülkeden 2 bin 820 sporcunun katılımıyla gerçekleştirilen yarışa katılan Rus yüzücü Nikolay Svechnikova'nın karaya çıkamadığının anlaşılması üzerine aylardır süren çalışmalara rağmen bulunamamıştı.

İstanbul Boğazı'nda dün bulunan ve üzerinde mayo olduğu öğrenilen cansız bedenin Ağustos ayında düzenlenen 37. Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarış'ında kaybolan 30 yaşındaki Rus yüzücü Nikolai Svechnikov'a ait olduğu tespit edildi. 

Yapılan çalışmalarda, cesedin üzerindeki mayonun rus yüzücüye ait olduğu belirlendi.

