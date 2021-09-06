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Gündem
AA
Haber Giriş: 06.09.2021 - 18:37 | Son Güncelleme:

İstanbul Boğazı'nda balıkçı teknesi ağına deniz mayını takıldı... SAS timi imha etti!

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İstanbul Boğazı'nda balıkçı teknesi ağına deniz mayını takıldı... SAS timi imha etti!

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), İstanbul Boğazı'nda, balıkçı teknesinin ağına takılan deniz mayınının, Sualtı Savunma Timi tarafından imha edildiğini bildirdi.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "İstanbul Boğazı'nda, balıkçı teknesinin ağına takılıp güverteye alınan deniz mayını, Sualtı Savunma (SAS) Timi tarafından incelenerek SAS Komutanlığı/Riva tahrip eğitim sahasında imha edildi." ifadelerine yer verildi.

İstanbul Boğazında balıkçı teknesi ağına deniz mayını takıldı... SAS timi imha etti

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