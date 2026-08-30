İstanbul Boğazı’nda 30 Ağustos için gemi töreni! 30 gemiye özel davet

Haberlerimizi Google’da Takip Edin Gelişmelerden anında haberdar olun. Google’da tercih edilen

kaynak olarak ekleyin

Haberin Devamı

Büyük Taarruz ve Başkomutanlık Meydan Muharebesi ile kazanılan 30 Ağustos Zaferi'nin 104'üncü yıl dönümü yurt genelinde ve KKTC'de coşkuyla kutlanırken, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı mavi vatanda görkemli etkinliklere imza atıyor.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), kutlamalar kapsamında İstanbul Boğazı’nda 15 savaş gemisiyle geçit töreni icra edildiğini, 30 geminin ise 30 farklı limanda 10.00-17.00 saatleri arasında halkın ziyaretine açıldığını duyurdu.

BOĞAZ'DAN GEÇİŞ

30 ağustos Zafer Bayramı'nın 104'üncü yıldönümü kutlamaları kapsamında Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na bağlı 15 gemi İstanbul Boğazı'ndan geçiyor. Gemilerin boğazdan geçişi havadan görüntülendi.

Haberin Devamı

30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 104'üncü yıldönümü kutlamaları kapsamında Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na bağlı 15 gemi İstanbul Boğazı'ndan geçiyor. Rumelifeneri'nden saat 09.30'da hareket eden 15 gemi boğaza girdi. Sırasıyla Yavuz Sultan Selim Köprüsü, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü (FSM), 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nü geçtikten sonra Beşiktaş istikametine ilerledi. Boğazdan geçen 15 gemi Üsküdar'daki Kız Kulesi önünde boğaz geçişini tamamlayacak. Boğaz geçişine katılan gemiler arasında TGC Anadolu, TGC Savarona, Ereğli - Girne, TCG Meltem - Gazimağusa ve TCG Karpaz - İskenderun da yer alıyor.

HERKES DAVETLİ

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) bugün, 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü’nde Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’na bağlı 15 gemiyle “İstanbul Boğaz Geçişi” ve 30 gemiyle 30 liman ziyareti yapılacağını açıkladı. Bakanlığın NSosyal hesabından yapılan paylaşımda, “30 Ağustos 2026 tarihinde Deniz Kuvvetleri Komutanlığımıza bağlı 15 gemi ile İstanbul Boğaz Geçişi icra edilecek. Ayrıca 30 gemi ile 30 liman ziyareti icra edilecek ve gemilerimiz 10.00-17.00 saatlerinde halkımızın ziyaretine açılacak. Bu büyük gurura ortak olmak üzere tüm halkımızı gemilerimize bekliyoruz” denildi. Paylaşımda, hangi gemilerin hangi limanları ziyaret edeceğine ilişkin görsel de yer aldı.

Haberin Devamı

TÖRENLERE KATILACAK GEMİLER

Buna göre ziyaret gerçekleştirecek 30 gemi ile limanlar şöyle: “TCG Türkeli - Sürmene, TCG Yıldırım - Trabzon, TCG Kilimli - Sinop, TCG Preveze - Karadeniz Ereğli, TCG Oruçreis - Dolmabahçe, TCG Akçakoca - İğneada, TCG Doğan - İzmit, TCG Tuzla - Yalova, TCG Enez - Tekirdağ, TCG Ayvalık - Erdek, TCG Gurbet - Çanakkale, TCG Karabiga - Gökçeada, TCG Poyraz - Bozcaada, TCG Rüzgar - Foça, TCG Mızrak - İzmir, TCG Karşıyaka - İzmir/Karşıyaka, TCG Kalkan - Çeşme, TCG Yıldız - Kuşadası, TCG Kaş - Didim, TCG Zıpkın - Bodrum, TCG Bora - Marmaris, TCG Çanakkale - Fethiye, TCG Köyceğiz - Kaş, TCG Gür - Antalya, TCG Gaziantep - Alanya, TCG Bafra - Mersin, TCG İmbat - Anamur, TCG Kdz. Ereğli - Girne, TCG Meltem - Gazimağusa ve TCG Karpaz - İskenderun.” Saat 09.30 ile 11.30 arasında 15 gemiyle gerçekleştirilecek İstanbul Boğaz geçişi kapsamında ise gemilerin 09.30’da Rumeli Feneri, 10.49’da Beşiktaş ve 11.06’da Kız Kulesi güzergâhında seyir halinde olması planlanıyor.

Haberin Devamı

Cumhurbaşkanlığı 7. Uluslararası Yat Yarışları’nın üçüncü etabı olan Zafer Kupası, bugün İstanbul Boğazı’nda yapılıyor.

ASKERİ MÜZELER BUGÜN ÜCRETSİZ

MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü’nde askeri müzelerin halkın ziyaretine ücretsiz açık olacağını bildirdi. Bakanlığın NSosyal hesabından yapılan paylaşımda, “30 Ağustos Zafer Bayramı’nda askeri müzeler tüm halkımızın ziyaretine ücretsiz açık olacaktır. Askeri müzelerimiz; Ankara Hava Kuvvetleri Müzesi, Çanakkale Deniz Müzesi, Hatay Deniz Müzesi, İstanbul Deniz Müzesi, İstanbul Hava Kuvvetleri Müzesi, İzmir Müze Gemiler, İzmit Müze Gemiler, Mersin Deniz Müzesi, Zonguldak Ereğli Deniz Müzesi” denildi.