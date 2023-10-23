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“Türkiye Yüzyılı” vurgusuyla Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşundan bu yana geçen bir asır boyunca hayata geçirilen atılımlara yer verilecek.

BOĞAZ’DA GÖRSEL ŞOV

29 Ekim’e özel İstanbul Boğazı’nda 2023 dron ve havai fişek gösterisi ile görsel şov gerçekleştirilecek. İstanbul Taksim Meydanı’nda Atatürk Kültür Merkezi’nin önüne kurulacak “Maziden Atiye Türkiye Yüzyılı” gösterim alanında, su perdesi, su şovu ve üç boyutlu içeriklerin yayınlandığı ekranlarla interaktif ve teknolojik bir deneyim sunulacak.

DİJİTAL GÖRSELLER

İstanbul Bakırköy Özgürlük Meydanı’na, Ankara’da Kızılay Meydanı’na ve İzmir’de Konak Meydanı’na da anıtsal görünümlü monolitler kurulacak. Söz konusu meydanlarda Cumhuriyet 100. yılına özel videolar, görsel ve içerikler bu dijital alanlarda vatandaşla buluşacak.

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360 GÖSTERİM ALANI

İstanbul Üsküdar Meydanı’nda hazırlanan Recep Tayyip Erdoğan Özel Sergisi’nde ise son 20 yılda Erdoğan’ın liderliğinde gerçeğe dönüşen projeler dijital deneyim alanında sergilenecek. Dijital son teknolojinin kullanıldığı sergide, 360 gösterim alanları olacak.

TARİHİ ALANLARA IŞIK

Galata Kulesi, Haydarpaşa Tren Garı, Cumhuriyet Müzesi (II. TBMM Binası), Etnografya Müzesi, Saat Kulesi, Dolmabahçe Sarayı gibi tarihi mekânlar ile Efes Antik şehri, Kapadokya gibi turistik yerler özel ışık gösterileriyle renklendirilecek.