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İstanbul Boğazı'nda 15 Temmuz şehitleri için saygı seyri

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#15 Temmuz#İstanbul Boğazı#Şehit
İstanbul Boğazında 15 Temmuz şehitleri için saygı seyri
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 15, 2023 13:24

15 Temmuz şehit ve gazileri için Boğaz'da 8 deniz aracıyla saygı seyri gerçekleştirildi. Sirenlerin çalınıp su gösterilerinin yapıldığı seyir, vatandaşlardan da yoğun ilgi gördü.

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Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, 15 Temmuz Demokrasi ve Birlik Günü'nün 7'nci yıl dönümünde deniz araçlarıyla İstanbul Boğazı'nda saygı seyri gerçekleştirdi. Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünün Beylerbeyi'ndeki merkezi önünden saat 12.00'de hareket eden 3 hızlı can kurtarma botu, 3 rhib bot ve 2 römorkör sahil boyunca halkı selamladıktan sonra Ortaköy açıklarına geldi. Burada, sirenler eşliğinde yapılan saygı seyrinde, bot ve römorkörlerden su gösterisi gerçekleştirildi. 


İstanbul Boğazında 15 Temmuz şehitleri için saygı seyri

Ortaköy Sahili'nde bulunan vatandaş ve turistler saygı seyrini ilgiyle izledi.

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#15 Temmuz#İstanbul Boğazı#Şehit

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