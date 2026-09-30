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İstanbul Boğazı yağmur sonrası turkuaza büründü: Eşsiz manzaralar havadan görüntülendi

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#İstanbul Boğazı#Turkuaz Deniz#Kartpostallık Manzaralar
İstanbul Boğazı yağmur sonrası turkuaza büründü: Eşsiz manzaralar havadan görüntülendi
Oluşturulma Tarihi: Eylül 30, 2026 17:47

İstanbul'da 3 gün süren yağışların ardından İstanbul Boğazı'nın suyu turkuaz renge bürünürken, ortaya çıkan kartpostallık manzaralar havadan görüntülendi.

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün uyarılarının ardından yaklaşık 3 gün süren yağış sonrası denizin rengi turkuaza büründü.

İstanbul Boğazı yağmur sonrası turkuaza büründü: Eşsiz manzaralar havadan görüntülendi

Boğazın turkuaz rengi Rumelihisarı, Kız Kulesi, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü (FSM) ve 15 Temmuz Şehitler Köprüsü manzarasıyla birleşince seyirlik görüntüler ortaya çıktı.

İstanbul Boğazı yağmur sonrası turkuaza büründü: Eşsiz manzaralar havadan görüntülendi

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#İstanbul Boğazı#Turkuaz Deniz#Kartpostallık Manzaralar

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