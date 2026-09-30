İstanbul Boğazı yağmur sonrası turkuaza büründü: Eşsiz manzaralar havadan görüntülendi

Mert ORDU / İSTANBUL,(DHA)
Oluşturulma Tarihi: Eylül 30, 2026 17:47
İstanbul'da 3 gün süren yağışların ardından İstanbul Boğazı'nın suyu turkuaz renge bürünürken, ortaya çıkan kartpostallık manzaralar havadan görüntülendi.
Haberlerimizi Google’da Takip EdinGelişmelerden anında haberdar olun.
Google’da tercih edilen
kaynak olarak ekleyin
Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün uyarılarının ardından yaklaşık 3 gün süren yağış sonrası denizin rengi turkuaza büründü.
Boğazın turkuaz rengi Rumelihisarı, Kız Kulesi, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü (FSM) ve 15 Temmuz Şehitler Köprüsü manzarasıyla birleşince seyirlik görüntüler ortaya çıktı.
Haber Bültenleri ve E-Posta Tercihleri
Türkiye ve dünyadaki en güncel gelişmelerden haberdar olmak için, bültenlerin gönderileceği e-posta adresini girin.