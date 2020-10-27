İstanbul Boğazı ve çevresinde koronavirüs denetimi

İstanbul Deniz Liman Şube Müdürlüğü ekipleri, Haliç ve Karaköy sahilindeki gezi teknelerinde bulunan vatandaşların sosyal mesafe ve maske takma kurallarına uyup uymadıklarını kontrol etti. Polis botlarındaki ekipler, sahildeki vatandaşlara koronavirüs tedbirlerine uymaları yönünde anonslar yaptı. Yapılan anonslarda havaların soğumasıyla birlikte salgının yayılmasının hız kazandığı şeklinde uyarılarda bulunuldu.