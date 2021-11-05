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İstanbul Boğazı sis nedeniyle gemi trafiğine kapatıldı

#İstanbul Boğazı#Sis#Gemi Trafiği
İstanbul Boğazı sis nedeniyle gemi trafiğine kapatıldı

İstanbul Boğazı, sis nedeniyle çift yönlü trafiğe kapatıldı. Sis nedeniyle Şehir Hatları'nın bazı seferleri de iptal edildi.

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İstanbul'da sabah saatlerinden itibaren kendini gösteren sis, özellikle deniz seviyesinde etkisini arttırdı.

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "İstanbul Boğazı'nda sis nedeniyle görüşün yarım milin altına düşmesinden dolayı gemi geçişleri saat 10.35'te çift yönlü askıya alınmıştır" denildi.

BAZI VAPUR SEFERLERİ İPTAL EDİLDİ

Yoğun sis nedeniyle görüş mesafesinin azalması Şehir Hatları seferlerinde aksamalara yol açtı. Beşiktaş-Kadıköy arasındaki vapur seferleri saat 11.00'den itibaren karşılıklı olarak iptal edildi. Seferlerin sisin etkisini kaybetmesinin ardından tekrar başlayacağı bildirildi.

Beşiktaş-Üsküdar arasında yapılan tekne seferlerinde ise herhangi bir aksama yaşanmıyor. 

Fotoğraf: Ozan Güzelce

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#İstanbul Boğazı#Sis#Gemi Trafiği

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