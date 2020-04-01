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Ali AKSOYER/İSTANBUL(DHA)
Haber Giriş: 01.04.2020 - 13:10,Son Güncelleme:/

İstanbul Boğazı sessizliğe büründü

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İstanbul Boğazı sessizliğe büründü
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KORONAVİRÜS salgını nedeniyle alınan önlemler ve "Evde kal" çağrılarının ardından cadde ve sokaklardaki kalabalık her geçen gün daha da azalıyor. Yoğun trafiğine alıştığımız Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nden geçen araçlar neredeyse sayılabilirken, Rumeli Hisarı Sahili ise tamamen boş durumda.

Koronavirüs salgının ardından İstanbul boğazı adeta sessizliğe büründü. Günün her saatinde trafik yoğunluğunun yaşandığı Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde bugün üzerinden geçen araçlar neredeyse parmakla sayılacak kadar azaldı. Köprünün her iki yakasında ve üzerinde trafiğin oldukça az olduğu görüldü.

Boğazın Rumeli Hisarı bölgesinde de durum çok farklı değil. Sahildeki lokantalarıyla, Rumeli hisarını gezmeye gelen yerli ve yabancı turistlerle gün boyu yoğun insan kalabalığının yaşandığı bölge bugün adeta bomboş. Yürüyüş yapanların ve balık tutanların yoğun ilgi gösterdiği bölgenin eski halinden eser yok.

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