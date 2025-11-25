×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

İstanbul Boğazı gemi trafiğine açıldı

Güncelleme Tarihi:

#İstanbul#Vapur Seferleri#Hava Koşulları
Oluşturulma Tarihi: Kasım 25, 2025 08:20

İstanbul'da kötü hava şartları sebebiyle sabah saatlerindeki vapur ve İstanbul Deniz Otobüsü (İDO) seferleri iptal edilmişti. Ulaştırma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre İstanbul Boğazı gemi trafiği, kısıtlı görüşün düzelmesi üzerine güney-kuzey yönlü olarak açıldı.

Haberin Devamı

Sabah saatlerinde Şehir Hatları ve İDO'nun İnternet sayfalarından ve sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamaya göre elverişsiz hava şartları nedeniyle özellikle sabah saatlerindeki seferlerin iptal olduğu açıklandı.

İPTAL OLAN SEFERLER ŞUNLAR OLMUŞTU

Şehir Hatları:

06.15 ve 06.50 Beykoz- Eminönü hattı seferleri
07.00 Beykoz-Eminönü Seferi
07.05 Sarıyer-Eminönü Seferi
07.25 Beykoz-Üsküdar Seferi

İDO:

08.00 Yalova-Pendik ve 09.00 Pendik-Yalova
10.00'dan 20.00'a kadar olan bütün Yalova Pendik seferlerinin yeni bir duyuruya kadar iptal edildiği açıklandı.

Gözden KaçmasınBalkanlar beyaza büründü, sıra Türkiye’de mi ‘Cephe yağışları etkisindeyiz’ | Adil Tek, kuvvetli sağanak için tarih verdiBalkanlar beyaza büründü, sıra Türkiye’de mi? ‘Cephe yağışları etkisindeyiz’ | Adil Tek, kuvvetli sağanak için tarih verdiHaberi görüntüle

BOĞAZ GEMİ TRAFİĞİNE AÇILDI

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre İstanbul Boğazı gemi trafiği, kısıtlı görüşün düzelmesi üzerine güney-kuzey yönlü olarak açıldı.

Haberle ilgili daha fazlası:
#İstanbul#Vapur Seferleri#Hava Koşulları

BAKMADAN GEÇME!