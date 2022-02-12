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İstanbul Boğazı geçici olarak gemi trafiğine kapatıldı

#İstanbul Boğazı#Gemi Trafiği#İstanbul Valiliği

İstanbul Boğazı, Kolombiya'dan Zonguldak Limanı'na seyir halindeyken arıza yapan Liberya bayraklı 295 metre boyunda 'CHENG MAY' isimli yük gemisi nedeniyle gemi trafiğine kapatıldı.

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Kolombiya’dan Zonguldak Limanı’na seyir halindeyken İstanbul Boğazı girişinde Liberya bayraklı 295 metre boyundaki 'CHENG MAY' isimli yük gemisi makine arızası yaptı. Arıza nedeniyle İstanbul Boğazı gemi trafiğine kapatıldı.

İstanbul Boğazı geçici olarak gemi trafiğine kapatıldı

İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Kolombiya’dan Zonguldak Limanı’na seyir halindeki Liberya bayraklı, 295 m. boyundaki CHENG MAY isimli dökme yük gemisi, İstanbul Boğazı girişinde saat 16.45 sıralarında makine arızası yapmıştır. Bölgeye ivedilikle Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü Kurtarma Römorkörleri ve Sahil Güvenlik ve Marmara Boğazlar Bölge Komutanlığı ekipleri sevk edilmiştir. Yaklaşık 170 bin ton kömür yüklü gemi arızası nedeniyle, İstanbul Boğazı geçici olarak deniz trafiğine kapatılmıştır." denildi.

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İstanbul Boğazı geçici olarak gemi trafiğine kapatıldı

İstanbul Boğazı geçici olarak gemi trafiğine kapatıldı

 

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#İstanbul Boğazı#Gemi Trafiği#İstanbul Valiliği

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