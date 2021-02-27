İstanbul Boğazı donacak

Yaşar, şunları söyledi:

TAHMİNLERİ

90’lı yıllardan beri hep şunu söylerim: 2020’lere kadar küresel ısınma artarak devam edecek. Tıpkı 900’lü yıllarda olduğu gibi. Ama 2022, 2023 veya 2024 olur. Bu dönemlerde biz, mini soğumaya gireceğiz. Sıcaklık mola verecek. Bu molada, küresel soğuma artacak. İstanbul Boğazı’nın donduğunu göreceğiz. Boğaz’da karşıdan karşıya yürüyerek geçilecek. Bunun örneğine daha önce rastladık. En son 1929 yılında geçildi. 2-3 yıla kadar aynı görüntüleri tekrar bekliyorum.

SONUÇLARI

En önemli sorun kuraklık olacak ve yağışlar çok düşecektir. İkinci olarak tarım ürünlerinde çok ciddi düşüşler olacaktır. Anadolu için bu durum, muhteşem avantajlı bir dönem olabilir. Düzgün bir tarım politikasıyla, biz cari açığımızı kapatırız. Çünkü bu dönemde buzullar, Orta Avrupa’ya kadar inecektir. Kuzey Avrupa’da hiçbir şekilde tarım yapılamayacaktır. Bizde de verimlilik düşecektir. 10 kilogram yerine 3 kilogram alacağız. Ama alacağız. Ürettiğimiz tarım ürünleri değer kazanacak.

ÖNERİLERİ

Suyu çok dikkatli kullanmamız lazım. Yeraltı sularını biz çok hoyratça kullandık. Kanunlarla bunları bir çerçeveye almak lazım. Uzun zamandır söylerim. Büyükşehirlerde özellikle kanalizasyon ve yağmur suları ayrılmalı. Şu anda yavaş yavaş ayrılıyor. Yağmur suları denize verilmemeli. Yağmur suları tekrar barajlara basılmalı. Kurak dönemde yüzde 30 eksik yağacak yağışlar. Çok şiddetli suya ihtiyacımız olacak. 1992 yılındaki kuraklıkta, Amerika rezervuarlarını 1.5 litre küçülttü. (Kadir ÖZEN / DHA)

KANIT YOK

Adil Tek (Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi Meteoroloji Laboratuvarı Başkanı): Bu açıklama paleoklimatolojinin alanına giriyor. Geçmiş dönemlerde, 800 bin yıl önce 1 milyon yıl önce dünya bu tip soğuma ve ısınma dönemlerinden geçti. Ancak kısa vadede dünyanın böyle bir soğuma dönemine gireceğine dair elimizde bir veri yok. Bu tip bilgileri paleoklimatoloji uzmanlarından almamız gerekir.

Prof. Dr. Murat Türkeş (Boğaziçi Üniversitesi İklim Değişikliği ve Politikaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetim Kurulu Üyesi): Mini buzul çağının yaşanacağına dair herhangi bir kanıt yok. NASA, Güneş lekelerindeki değişimin soğumaya sebep olacak düzeyde olmadığına dair bir açıklama yayınladı. Güneş lekelerindeki değişim küresel ısınmayı bastıracak düzeyde değil. Hem küresel hem de bölgesel modeller tam tersine önümüzdeki yıllarda Türkiye de dahil olmak üzere küresel ısınmanın dünyadaki temel iklim olayı olduğunu gösteriyor. Atmosferdeki birikimi artan sera gazlarının oluşturduğu pozitif ışınımsal zorlama yani ısınma gücü güneş lekelerinin oluşturabileceği negatif ışınımsal zorlamayı yani soğumayı defalarca kez bastırabilecek güçte. Arka planda yaşanan doğal bir iklim değişikliği var elbette. Ancak yapılan çalışmalar ve bugünkü bilgilerimiz iklim değişikliğini geriye döndürme iradesini göstermezsek küresel iklim krizinin devam edeceğini gösteriyor. (Ece ÇELİK)



