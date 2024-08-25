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İstanbul Boğazı çift yönlü gemi trafiğine kapatıldı

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#İstanbul Boğazı#Trafiğe Kapatıldı#Gemi
İstanbul Boğazı çift yönlü gemi trafiğine kapatıldı
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 25, 2024 23:00

Romanya’dan Libya’ya giden 171 metre boyundaki Sredına isimli tankerin makine arızası yapması nedeniyle İstanbul Boğazı çift yönlü ve geçici olarak gemi trafiğine kapatıldı.

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Romanya’dan Libya’ya giden 171 metre boyundaki Sredına isimli tankerin Poyrazköy açıklarında makine arızası yapması nedeniyle İstanbul Boğazı çift yönlü ve geçici olarak gemi trafiğine kapatıldı. Konuyla ilgili Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, "Romanya’dan Libya’ya seyir halindeyken İstanbul Boğazı kuzey girişinde makine arızası yapan 171 metre boyundaki tanker için; KURTARMA-7, KURTARMA-10 ve KURTARMA-17 Römorkörlerimiz olay yerine ivedilikle yönlendirildi. seyir halindeyken İstanbul Boğazı kuzey girişinde makine arızası yapan 171 metre boyundaki tanker için; KURTARMA-7, KURTARMA-10 ve KURTARMA-17 Römorkörlerimiz olay yerine ivedilikle yönlendirildi" denildi.

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#İstanbul Boğazı#Trafiğe Kapatıldı#Gemi

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