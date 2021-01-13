İstanbul Beyoğlu'nda dehşet! İki arkadaş birbirini bıçakladı

Olay, Bostan Mahallesi Serdar Ömerpaşa Caddesi'nde saat 13.15 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, Fas uyruklu olduğu öğrenilen iki arkadaş arasında hırsızlık nedeniyle tartışma çıktı. Tartışma sırasında, hırsızlıkla suçlanan kişi, arkadaşının bıçaklı saldırısına uğradı. Yüzü ve eli kan içinde kalan yaralı ise, eline geçirdiği bir bıçakla arkadaşının kafasına vurduktan sonra kaçmaya başladı. Cadde üzerinde bir süre süren kovalamaca sırasında hırsızlıkla suçlanan kişi, bir manava sığındı.







ESNAF KAVGAYI AYIRDI



Bu sırada kovalamacayı izleyen esnaf, saldırganın da yaralının arkasından manava girdiğini görünce yardıma koştu. Manavda devam eden kavgayı ayıran esnaf, iki kişinin elindeki bıçakları aldıktan sonra sağlık ekipleri ve polise haber verdi. Yaralılar, sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla çevredeki hastanelere kaldırıldı.