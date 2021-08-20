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Gündem
Aydemir KADIOĞLU / İSTANBUL
Haber Giriş: 20.08.2021 - 07:00 | Son Güncelleme:

İstanbul beyefendisi

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İstanbul beyefendisi

Twitter’da bir kullanıcı, tramvayla seyahat eden bir köpeğin fotoğrafını paylaştı. Alta gelen onlarca yorumda, köpeğin Marmaray’da, vapurda, metroda ve metrobüste de fotoğrafları olduğu ortaya çıktı.

İstanbul’da bir sokak köpeği, Bağcılar-Kabataş Tramvay Hattı’nın Tophane durağından tramvaya bindi. Güvenlikçiler ve vatandaşlar köpeği tramvaydan çıkartmak istedi ancak köpek inmedi. Güvenlik görevlisi ‘Şikâyetçi olan var mı? Kabataş’ta inecek zaten’ dedi. Köpekten rahatsız olmayan yolcular, yolcuğuna köpek ile devam etti.

İstanbul beyefendisi

Tramvayda

Güvenlikçinin dediği gibi Kabataş’ta tüm kapılar açılınca tramvaydan inen köpek daha sonra vapur iskelesine doğru ilerledi. Burada Kabataş-Beşiktaş- Kadıköy seferi yapan motora binerek Kadıköy’e gitti. Köpeğin yolculuğu bir sosyal medya kullanıcısı tarafından fotoğraflarla paylaşıldı. Sosyal medyada onlarca kişi köpeğin toplu taşımadaki başka başka fotoğraflarını yayınladı. Köpeğin Marmaray’da, vapurda, metroda ve metrobüste de fotoğrafları olduğu ortaya çıktı.

İstanbul beyefendisi

Marmarayda

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