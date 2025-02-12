İstanbul beyaza büründü

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İstanbul’da uyarıları yapılan kar yağışı, Avrupa Yakası’nda özellikle Beylikdüzü, Başakşehir, Avcılar, Büyükçekmece, Arnavutköy, Gaziosmanpaşa, Bayrampaşa ve Esenler’de dün sabah saatlerinde şiddetini artırdı. Aniden bastıran kar yağışı nedeniyle araçlar yolda kaldı, zaman zaman trafik kazaları yaşandı. Sürücüler araçlarının hızını düşürmek zorunda kaldı. Yolda kalanlar olurken, yoğunluk giderek arttı. D-100 Karayolu’nda herhangi bir olumsuzluk yaşanmazken, ara sokaklarda ve bazı caddelerde yolda kalan sürücüler oldu. Büyükçekmece, Arnavutköy ve Hadımköy’de etkili olan kar yağışı nedeniyle araçlar yolda ilerlemekte güçlük çekti. Başakşehir’e bağlı Kayaşehir’de ise beyaza bürünen yolda araç sürücüleri zor anlar yaşadı. Bazı araçlar karda kayarken, bölgede trafik yer yer durma noktasına geldi.

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İL GENELİNDE 1 GÜN TATİL

Aralıklarla yağan kar Anadolu Yakası’nda ise Ümraniye, Beykoz, Kartal, Pendik ve Üsküdar’da etkili oldu. Çamlıca Tepesi de kar yağışının ardından beyaz örtüyle kaplandı. Kar yağışı etkisini sürdürürken, dün 9 ilçe için kar tatili kararı verildi. Küçükçekmece, Büyükçekmece, Başakşehir, Avcılar, Esenyurt, Beykoz, Sultangazi, Beylikdüzü ve Arnavutköy ilçe kaymakamlıklarının kararıyla okullar dün tatil edildi. İstanbul Valiliği ise ilk açıklamasında okulların tatil edilmesinin sözkonusu olmadığını açıkladı, akşam saatlerinde yapılan ikinci açıklamada İstanbul Valisi Davut Gül bugün beklenen kar yağışı ve soğuk hava sebebiyle İstanbul genelindeki tüm okullarda eğitim-öğretime 1 gün ara verildiğini duyurdu. Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelliler, kronik hastalığı bulunanlar ve hamileler de bugün idari izinli.

YAĞIŞ BUGÜN DE SÜRECEK

AKOM, kar yağışının bugün sabah 07.00 itibarıyla Avrupa Yakası’ndan başlamasının beklendiğini, öğle saatlerinden itibaren ise Anadolu Yakası’nda etkili kar yağışı geçişlerinin olacağını duyurdu.

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UÇUŞLAR İPTAL EDİLDİ

Kar yağışı nedeniyle hava ulaşımında iptaller yaşandı. Sabiha Gökçen Havalimanı’nda dün yapılması planlanan uçuşların yüzde 5’i iptal edilirken, bugün yapılması planlanan uçuşların ise yüzde 10’unun iptal edileceği bildirildi.

DOĞU’DA SİBİRYA SOĞUKLARI: TERMOMETRELER -30’U GÖRDÜ

Doğu Anadolu Bölgesi, Sibirya soğuklarının etkisine girdi. Bölgede en düşük hava sıcaklığı sıfırın altında 30.3 derece ile Ardahan Göle’de ölçüldü. Termometreler Ardahan kent merkezinde ise eksi 27.7’yi gösterdi.

AĞAÇLAR BUZ TUTTU

Kars’ta soğuk hava nedeniyle ağaçlar buz tuttu. Fıskiyeden çıkan suların donması ilginç bir görüntü oluşturdu.

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Erzurum’da şadırvanların donduğu kent merkezinde otobüs duraklarının camları buzla kaplandı. Meteoroloji Bölge Müdürlüğü, hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin altında seyredeceğini bildirdi.

Kar yağışı nedeniyle Adıyaman’ın Gölbaşı ve Tut, Malatya’nın Doğanşehir, Kahramanmaraş’ın Göksun, Ekinözü, Nurhak ve Çağlayancerit ilçeleri ile Ordu’nun Akkuş ve Adana’nın Aladağ ilçesinde dün okullar tatil edildi. Ayrıca Adıyaman’ın Çelikhan, Besni, Çorum’un Ortaköy, Mecitözü, Kargı ve Dodurga ilçeleri ve Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde de kar nedeniyle dün taşımalı eğitim yapılmadı.