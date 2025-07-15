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İstanbul-Beşiktaş’ta ağaç devrildi: 3 yaralı

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#İstanbul#Beşiktaş#Ağaç Devrildi
İstanbul-Beşiktaş’ta ağaç devrildi: 3 yaralı
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 15, 2025 20:01

Beşiktaş'ta gövdesinde çürüme oluşan ağaç rüzgarın etkisiyle devrildi. Ağacın devrildiği esnada kaldırımda yürüyen 3 kişi ağacın altında kalarak yaralandı.

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Olay, saat 17.15 sıralarında Sinanpaşa Mahallesi Beşiktaş Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, gövdesinde çürüme olan ağacın bir kısmı rüzgarın etkisiyle devrildi. O sırada kaldırımda yürüyen Yunus Emre Kılıç (22), Ege Yiğit Dehan (23) ve Okan Candan (23) ağacında altında kaldı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve belediye ekipleri sevk edildi.

İstanbul-Beşiktaş’ta ağaç devrildi: 3 yaralı

3 KİŞİ  HASTANEYE KALDIRILDI

Yaralı 3 kişi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis ekipleri bölgede güvenlik önlemi alırken, belediye ekipleri yola devrilen ağaç parçalarını kaldırarak temizlik çalışması yaptı.

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#İstanbul#Beşiktaş#Ağaç Devrildi

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