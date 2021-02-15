İstanbul bembeyaz

Önceki gece başlayan ve dün gün boyu devam eden kar yağışı İstanbul’u beyaza bürüdü. Özellikle Taksim Meydanı, Gezi Parkı ve İstiklal Caddesi’nde kartpostallık görüntüler oluştu. Havadan da görüntülenen Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi'ndeki sakinlik dikkat çekti.

TADINI TURİSTLER ÇIKARDI

Kar yağışıyla İstanbul’un tarihi yarımada bölgesi de beyaz renge büründü. Sultanahmet Camii ve Ayasofya’da oluşan kar manzarası havadan fotoğraflandı. Tarihi mekanlardaki kar güzelliğinin tadını sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olan turistler çıkardı.

KISITLAMADA YOLLAR BOŞ KALDI

Öte yandan kar yağışı, Çatalca, Silivri, Esenyurt, Büyükçekmece ve Bahçelievler’de de etkili oldu. Kar yağışı nedeniyle sürücülerin zaman zaman ilerlemekte güçlük çektiği görüldü. Park halinde bulunan araçlar ise karla kaplandı.

Kar yağışı Anadolu Yakası’nda da etkili oldu. Çamlıca Tepesi, Üsküdar ve Kadıköy meydanları beyaz örtüyle kaplandı. Ara sokaklarda otomobillerin ve ağaçların üzerleri bembeyaz oldu. Sokağa çıkma kısıtlaması sebebiyle yollar boş kaldı.

EKİPLER ARALIKSIZ ÇALIŞIYOR

Kentte yüksek kesimlerde dün öğle saatlerinde kar kalınlığı yer yer 30 santime kadar çıktı. Kar, zaman zaman tipi şeklinde de etkili oldu. Büyükşehir ve ilçe belediyelerinin karla mücadele ekipleri ise yollarda buzlanma riskine karşı çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

MAMA VE SU BIRAKTILAR

Kar yağışı ile iyice soğuyan havada sokak hayvanları da yiyecek ve içecek bulmakta zorlandı. Beşiktaş Belediyesi Veteriner İşleri ekipleri ilçenin belli noktalarına sokak hayvanları için mama ve su bıraktı.