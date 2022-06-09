İstanbul Bayrampaşa'da kaza: 7 yaralı

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Kaza, saat 23.00 sıralarında TEM bağlantı yolunda Sağmalcılar viyadiğü üzerinde yaşandı. Aksaray istikametine seyir halinde bulunan ve sürücüsü henüz tespit edilemeyen 34 EYH 352 plakalı otomobil, aynı istikamette seyir halinde bulunan 3 otomobile çarptı.

Kazaya karışan otomobilin olay yerinde durmadan kaçtığı belirtilirken, diğer otomobillerde bulunan 7 kişi yaralandı. Kaçan otomobilin plakası ise çarptığı otomobilin arkasında asılı kaldı. Kazanın ardından olay yerinden geçen yunus polisleri ise yaralıların yardımına koştu. Yaralılar, sağlık ekiplerinin müdahalesinden sonra hastaneye kaldırıldı. TEM bağlantı yolunun trafiği bir süre aksarken, kazaya karıştıktan sonra kaçan otomobille ilgili çalışma başlatıldı.

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