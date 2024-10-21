×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

İstanbul Barosu’nun 34’üncü Başkanı Kaboğlu

Güncelleme Tarihi:

#İstanbul Barosu#İbrahim Özden Kaboğlu#Filiz Saraç
İstanbul Barosu’nun 34’üncü Başkanı Kaboğlu
Özge EĞRİKAR
Oluşturulma Tarihi: Ekim 21, 2024 07:00

İstanbul Barosu 2024-2026 dönemi Baro Başkanı seçimleri, Haliç Kongre Merkezi’nde gerçekleşti. 64 bin 72 avukatın oy kullanma hakkına sahip olduğu seçimde, 11 aday yarıştı.

Haberin Devamı

İstanbul Barosu’nun yeni başkanı 7 bin 197 oyla Değişim İçin Avukatlar Grubu’nun adayı, CHP eski milletvekili, Anayasa Hukuku profesörü ve avukat İbrahim Özden Kaboğlu oldu. Seçim sonuçlarının ardından açıklama yapan İstanbul Barosu’nun yeni başkanı Prof. Dr. İbrahim Özden Kaboğlu, özetle şunları söyledi: “Biz hiçbir zaman dışlayıcı olmayacağız. Biz toplumumuza belirttiğimiz vaatleri bu akşamdan itibaren, yarın sabahtan itibaren teker teker uygulamaya koyacağız” dedi.

Seçimde Avukatların Yükselişi Grubu’nun adayı Av. Hasan Kılıç 5537 oy ile ikinci, Avukat Hakları Grubu’nun adayı Av. Turgay Bilge 4993 oy ile üçüncü oldu. Önce İlke Çağdaş Avukatlar Grubu adayı Av. Filiz Saraç 4067 oy alırken Önce İlke Çağdaş Avukatlar grubu adayı Av. Ali Gürbüz ise 3987 oyda kaldı.

Haberle ilgili daha fazlası:
#İstanbul Barosu#İbrahim Özden Kaboğlu#Filiz Saraç

BAKMADAN GEÇME!