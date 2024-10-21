İstanbul Barosu’nun 34’üncü Başkanı Kaboğlu

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İstanbul Barosu’nun yeni başkanı 7 bin 197 oyla Değişim İçin Avukatlar Grubu’nun adayı, CHP eski milletvekili, Anayasa Hukuku profesörü ve avukat İbrahim Özden Kaboğlu oldu. Seçim sonuçlarının ardından açıklama yapan İstanbul Barosu’nun yeni başkanı Prof. Dr. İbrahim Özden Kaboğlu, özetle şunları söyledi: “Biz hiçbir zaman dışlayıcı olmayacağız. Biz toplumumuza belirttiğimiz vaatleri bu akşamdan itibaren, yarın sabahtan itibaren teker teker uygulamaya koyacağız” dedi.

Seçimde Avukatların Yükselişi Grubu’nun adayı Av. Hasan Kılıç 5537 oy ile ikinci, Avukat Hakları Grubu’nun adayı Av. Turgay Bilge 4993 oy ile üçüncü oldu. Önce İlke Çağdaş Avukatlar Grubu adayı Av. Filiz Saraç 4067 oy alırken Önce İlke Çağdaş Avukatlar grubu adayı Av. Ali Gürbüz ise 3987 oyda kaldı.