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İstanbul Barosunun 128. Olağan Genel Kurulu'nda yumruklu kavga

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#İstanbul Barosu#Kavga#Seçim
İstanbul Barosunun 128. Olağan Genel Kurulunda yumruklu kavga
Oluşturulma Tarihi: Ekim 25, 2026 01:51

İstanbul Barosunun 128. Olağan Genel Kurulu'nda avukatlar arasında yumruklu kavga çıktı. Bağımsız Avukatlar Grubunun başkan adayı Arife Gökkaya Dinç'in konuşmasının ardından merdivenlerden inmesine engel olunması ve LGBT bayrağı açılması nedeniyle avukatlar arasında arbede yaşandı. Divan heyetinin verdiği aranın sonrasında adaylar konuşmalarına devam etti

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Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen genel kurulda, Bağımsız Avukatlar Grubunun başkan adayı Arife Gökkaya Dinç, konuşmasının ardından sahneden inmek isterken salondaki bazı kişiler LGBT bayrağı açarak Dinç'in merdivenlerden inmesine engel oldu.

Bağımsız Avukatlar Grubu üyeleri, bu kişilere tepki gösterdi.

Farklı grupların karşılıklı sloganlar atmasıyla başlayan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.

Avukatlar arasında yumruklu kavga yaşanırken divan heyeti bu nedenle genel kurula 15 dakika ara verildiğini duyurdu.

Aranın ardından genel kurul adayların konuşmalarıyla devam etti.

İstanbul Barosu başkanlığı için 9 adayın yarıştığı seçimde avukatlar yarın sandık başına gidecek.

 

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#İstanbul Barosu#Kavga#Seçim

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