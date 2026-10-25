İstanbul Barosunun 128. Olağan Genel Kurulu'nda yumruklu kavga

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Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen genel kurulda, Bağımsız Avukatlar Grubunun başkan adayı Arife Gökkaya Dinç, konuşmasının ardından sahneden inmek isterken salondaki bazı kişiler LGBT bayrağı açarak Dinç'in merdivenlerden inmesine engel oldu.
Bağımsız Avukatlar Grubu üyeleri, bu kişilere tepki gösterdi.
Farklı grupların karşılıklı sloganlar atmasıyla başlayan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.
Avukatlar arasında yumruklu kavga yaşanırken divan heyeti bu nedenle genel kurula 15 dakika ara verildiğini duyurdu.
Aranın ardından genel kurul adayların konuşmalarıyla devam etti.
İstanbul Barosu başkanlığı için 9 adayın yarıştığı seçimde avukatlar yarın sandık başına gidecek.