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İstanbul Barosu'nda seçim heyecanı

#İstanbul Barosu#Mehmet Durakoğlu#Türkiye Barolar Birliği
İstanbul Barosunda seçim heyecanı

İstanbul Barosu, yeni başkanını bugün seçiyor. 7 adayın yarıştığı seçimde oy verme işlemi devam ediyor.

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İstanbul Barosu Genel Kurulu'nun ikinci günü oy verme işlemi Haliç Kongre Merkezi'nde gerçekleştiriliyor

Oy verme işlemi bugün saat 09.00'da başladı. Toplam 131 sandığın kurulduğu merkezde, İstanbul Barosu'na kayıtlı 52 bin 49 avukatın seçmen olarak yer alıyor. Başkanlık için yarışan 7 aday oylarını kullandı. Avukatların oy verme işlemi saat 17.00'a kadar sürecek. Daha sonra oylar toplanarak İstanbul Barosu'nun yeni başkanı açıklanacak.

MEVCUT BAŞKAN DURAKOĞLU: "BÜTÜN AVUKATLAR KAZANACAK"

İstanbul Barosu Başkanı ve Önce İlke Çağdaş Avukatlar Grubu'ndan yeniden başkan adayı olan Mehmet Durakoğlu, "İstanbul Barosu'nun genel kurulları genellikle Türk yargısının içinde bulunduğu durumun değerlendirilmesi ya da mesleki sorunların değerlendirilmesi bakımından çok önemli bir platform. Dün o platformu geride bıraktık. Çok önemli tartışmalar oldu. O tartışmalardan zannediyorum, bütün gruplar çok önemli projeler çıkardılar. Şimdi işin bir başka noktasındayız. Kim seçilirse seçilsin, öyle zannediyorum ki hepimiz kazanacağız, bütün avukatlar kazanacak. Öyle bir anlayış içerisindeyim ben. Bu hareketliliği görebilmek çok önemli. Türkiye'de avukatların, öyle zannediyorum ki kendi kaderlerine sahip çıkmalarını ifade eden bir nokta. Eğer buradan Ankara'ya da mesajlar gönderebilirsek, yaşadığımız süreçleri nasıl değerlendirdiğimize ilişkin bakış açılarını somutlaştırabilir ve Ankara'ya gönderebilirsek, bu genel kurulun gecikmiş de olsa yapılmış olmasının çok büyük bir anlamı olacak diye düşünüyorum" dedi.

İstanbul Barosunda seçim heyecanı

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7 ADAY YARIŞIYOR

İstanbul Barosu Başkanlığı için Önce İlke Çağdaş Avukatlar Grubu'ndan Mehmet Durakoğlu, Önce İlke Yeniden Yükseliş Hareketi'nden Hasan Kılıç, Avukat Hakları Grubu'ndan Gökhan Ahi, Çağdaş Avukatlar Grubu'ndan Ata Yazıcıoğlu, İstanbul Milliyetçi Avukatlar Grubu'ndan Kaptan Yılmaz, Bağımsız Avukatlar Grubu'ndan İshak Şadi Çarsancaklı ve Özgürlükçü Demokrat Avukatlar Grubu'ndan Sezin Uçar yarışıyor.

 

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#İstanbul Barosu#Mehmet Durakoğlu#Türkiye Barolar Birliği

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