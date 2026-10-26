İstanbul Barosu’nda Kocasakal dönemi

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İstanbul Barosu başkanlığı için 9 aday yarıştı. Değişim İçin Avukatlar Grubu’nun adayı İstanbul Barosu Başkanı Prof. Dr. İbrahim Özden Kaboğlu, Cumhuriyetçi Güç Birliği ittifakının adayı eski Baro Başkanı Prof. Dr. Ümit Kocasakal, Önce İlke Çağdaş Avukatlar Grubu ile Önce İlke ÇAG Yükseliş Hareketi’nin ortak adayı Hasan Kılıç, Avukat Hakları Grubu’nun adayı Av. Prof. Dr. Korkut Kanadoğlu, Bağımsız Avukatlar Grubu’nun adayı Arife Gökkaya Dinç, Cumhuriyet Avukatları Grubu’nun adayı Atakan Adem Selanik, Türk Milliyetçisi Avukatlar Grubu’nun adayı Salih Uçar ve İstanbul Avukatlar Birliği Grubu’nun adayı Metin Üraçin ve Gülbeyaz Karadeniz ise bağımsız aday oldu.

68 BİN AVUKAT OY KULLANDI

Saat 09.00’da başlayan oy verme işleminde 68 binden fazla avukat 172 sandıkta oy kullandı. Yer yer sandıklarda yoğunluk yaşandı. Saat 17.00’de sona eren oy kullanma işleminin ardından Prof. Dr. Ümit Kocasakal oyların yüzde 34.05’ini alarak 10 bin 227 oy ile İstanbul Barosu başkanı oldu. 7 bin 22 oy alanProf. Dr. İbrahim Özden Kaboğlu ise 2. sırada yer aldı. Sonuçların açıklanmasının ardından kısa bir konuşma yapan Ümit Kocasakal, “İstanbul Barosu geleneksel çizgisine dönmüştür. Bundan sonra İstanbul Barosu, üniter yapının, ulus devletin, değiştirilemez ilk dört maddenin gözcüsü ve sözcüsü olmaya devam edecek. Cumhuriyet’in kollayıcısı olmaya devam edecek” dedi.

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Prof. Dr. Ümit Kocasakal oyların yüzde 34.05’ini alarak 10 bin 227 oy ile İstanbul Barosu başkanı oldu.