İstanbul Barosu’nda kavgalı genel kurul

Haberlerimizi Google’da Takip Edin Gelişmelerden anında haberdar olun. Google’da tercih edilen

kaynak olarak ekleyin

Haberin Devamı

Genel kurul, toplantı için gerekli olan yüzde 10’luk yeterlilik sayısına ulaşılmasının ardından saat 13.10 sıralarında açıldı. Kongrede önce Divan Başkanı ve Başkanvekili seçildi. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan kongrede Baro Başkanı İbrahim Özden Kaboğlu açılış konuşmasını yaptı. Başkan adaylarından ilk olarak Cumhuriyetçi Güç Birliği ittifakının adayı Avukat Prof. Dr. Ümit Kocasakal konuştu. Bağımsız Avukatlar grubunun adayı Arife Gökkaya Dinç, konuşma yaparken bazı avukatlar, LGBTİ ve trans bayrakları açınca salon karıştı. 5 kişi bayrak açan avukatlara saldırıda bulundu. Hemen ardından Türk Milliyetçisi Avukatlar grubu, “Baroda terörist istemiyoruz” sloganları attı. Bunun üzerine gerginlik yaşandı. Yaşanan gerginlikle Değişim İçin Avukatlar grubu salonu terk etti. Divan Başkanı, kongreye ara verdi.

Haberin Devamı

BUGÜN SEÇİM VAR

2 yılda bir düzenlenen seçimler için İstanbul Barosu levhasına kayıtlı avukatlar bugün sandığa giderek başkanlarını seçecek. Haliç Kongre Merkezi’nde yapılacak seçimlerde baro başkanının yanı sıra yönetim kurulu, disiplin kurulu, denetleme kurulu üyeleri ve Türkiye Barolar Birliği Genel Kurulu delegeleri de seçilecek. Seçimlerde mevcut başkan ve Değişim İçin Avukatlar Grubu’nun adayı İbrahim Özden Kaboğlu’nun yanı sıra Cumhuriyetçi Güç Birliği’nin adayı Ümit Kocasakal, Önce İlke Çağdaş Avukatlar Grubu ve Önce İlke ÇAG Yükseliş Hareketi’nin ortak adayı Hasan Kılıç, Avukat Hakları Grubu’nun adayı Osman Korkut Kanadoğlu, Bağımsız Avukatlar Grubu’nun adayı Arife Gökkaya Dinç, Cumhuriyet Avukatları’nın adayı Atakan Adem Selanik, Türk Milliyetçisi Avukatlar’ın adayı Salih Uçar, İstanbul Avukatlar Birliği’nin adayı Metin Üraçin ve bağımsız aday Gülbeyaz Karadeniz yarışacak.