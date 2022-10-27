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İstanbul Barosu’nda kadın başkan dönemi başladı

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#İstanbul Barosu#Filiz Saraç#Mehmet Durakoğlu
İstanbul Barosu’nda kadın başkan dönemi başladı
Oluşturulma Tarihi: Ekim 27, 2022 07:00

Dünyanın en büyük barosu İstanbul Barosu’nun ilk kadın başkanı olan avukat Filiz Saraç, görevi Mehmet Durakoğlu’ndan devraldı.

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İSTANBUL Barosu’nun 144 yıllık tarihindeki 52’nci ve ilk kadın başkanı olan avukat Filiz Saraç, dün baro binasında düzenlenen törenle eski Baro Başkanı avukat Mehmet Durakoğlu’ndan görevi devraldı. Törende konuşan Filiz Saraç, “Baromuz için çalışmaya devam edeceğiz. Hep birlikte yargı bağımsızlığı, hukukun üstünlüğü ve adalet için mesleğimizin ve meslektaşlarımızın sorunları için mücadeleye devam edeceğiz” dedi.

MESLEĞİMİZİ KORUDUK

Mehmet Durakoğlu ise, “Bir yandan hakkı arayan şikâyetçiler, diğer yandan mesleğimizi icra eden avukatlar. Özellikle burada meslektaşımızı değil mesleğimizi koruduk. Önceki disiplin kurulundaki arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Göreve seçilen arkadaşların da aynı hassasiyetle bütün dosyaları tek tek inceleyeceğine inanıyorum” dedi.

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#İstanbul Barosu#Filiz Saraç#Mehmet Durakoğlu

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