İstanbul Barosu’nda başkanlık için ilk kez dört kadın aday

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İSTANBUL Barosu’nun yeni başkan ve yönetimini belirleyecek olağan genel kurul, 22-23 Ekim 2022’de Haliç Kongre Merkezi’nde yapılacak. 1878’de kurulan ve 56 bin 834 üyesiyle dünyanın en büyük barosu olma özelliğini taşıyan İstanbul Barosu’nda Önce İlke Çağdaş Avukatlar Grubu Avukat Filiz Saraç, Bağımsız Avukatlar Grubu Avukat Gülden Sönmez, Önce Avukat Grubu Avukat Elif Görgülü, Genç Hukuk Hareketi Avukat Türkan Kara, Önce İlke Yeniden Yükseliş Hareketi Avukat Hasan Kılıç, Avukat Hakları Grubu Avukat Gökhan Ahi, İstanbul Milliyetçi Avukatlar Grubu Avukat Hakan Çatak, Avukat A. Metin Uracin ve Avukat Mert Er Karagülle başkanlık için yarışacak.

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İLKLERİN SEÇİMİ

2020 Olağan Genel Kurulu’nu pandemi nedeniyle 2021 yılının ekim ayında yapabilen İstanbul Barosu’nun 2022 Gelen Kurulu ise ilklere sahne olacak. İstanbul Barosu’nun 144 yıllık tarihinde ilk kez 4 kadın aday baro başkanlığı için yarışacak. İlk kez bir tesettürlü avukat baro başkanlığına aday olacak. 4 kadın adaydan birinin seçilmesi durumunda ise İstanbul Barosu’na 144 yıl sonra ilk kez bir kadın başkanlık yapacak.

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YÖNETİM 10 DÖNEM AYNI GRUPTA

2006-2008 ve 2010-2016 yıllarında baro başkan yardımcısı olan Avukat Mehmet Durakoğlu, 23 Ekim 2016’da Önce İlke Çağdaş Avukatlar Grubu adayı olarak İSTANBUL Barosu’na başkan seçildi. 2020’de yapılması gereken İstanbul Barosu Olağan Genel Kurulu ise pandemi nedeniyle bir yıl ertelendi ve 16-17 Ekim 2021’de gerçekleştirildi. Seçimde, 10 dönemdir İstanbul Barosu’nu yöneten Önce İlke Çağdaş Avukatlar Grubu’nun adayı Avukat Mehmet Durakoğlu yeniden başkan seçildi. Üç dönemdir İstanbul Barosu Başkanlığı’nı yapan Avukat Mehmet Durakoğlu bu dönem adaylığını koymadı.