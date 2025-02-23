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İstanbul Barosu’nda Başkan ve 10 üyeye fezleke

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#İstanbul Barosu#HDK#Fezleke
İstanbul Barosu’nda Başkan ve 10 üyeye fezleke
Elif ALTIN
Oluşturulma Tarihi: Şubat 23, 2025 07:00

İstanbul Barosu Başkanı Kaboğlu ile 10 yönetim kurulu üyesi hakkında “terör örgütü propagandası yapmak” ve “halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yaymak” suçlarından 3 yıldan 12 yıla kadar hapis istemiyle fezleke hazırlandı.

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Fezlekede “kovuşturma izni” istendi. İstanbul Barosu’nun 21 Aralık 2024’teki açıklamasının ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Kaboğlu ve 10 yönetim kurulu üyesi hakkında soruşturma başlatmıştı.

HDK’DA 30 TUTUKLAMA

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca Halkların Demokratik Kongresi’ne (HDK) yönelik yürütülen soruşturmada gözaltına alınan şüphelilerden aralarında Türk halk müziği sanatçısı Pınar Aydınlar’ın da bulunduğu 30 şüpheli tutuklandı . 13’ü ev hapsi 20 şüpheli hakkında da adli kontrol kararı verildi.

İstanbul Barosu’nda Başkan ve 10 üyeye fezleke

Pınar Aydınlar

18 Şubat’ta düzenlenen operasyonlarda aralarında EMEP İstanbul İl Başkanı Sema Barbaros, DEM Parti MYK üyesi Mehmet Saltoğlu, Ahmet Saymadi, gazeteciler Yıldız Tar, Elif Akgül ve Ercüment Akdeniz ile Pınar Aydınlar’ın da olduğu 50 kişi gözaltına alınmıştı. 

 

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#İstanbul Barosu#HDK#Fezleke

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