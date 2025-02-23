İstanbul Barosu’nda Başkan ve 10 üyeye fezleke

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Fezlekede “kovuşturma izni” istendi. İstanbul Barosu’nun 21 Aralık 2024’teki açıklamasının ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Kaboğlu ve 10 yönetim kurulu üyesi hakkında soruşturma başlatmıştı.

HDK’DA 30 TUTUKLAMA

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca Halkların Demokratik Kongresi’ne (HDK) yönelik yürütülen soruşturmada gözaltına alınan şüphelilerden aralarında Türk halk müziği sanatçısı Pınar Aydınlar’ın da bulunduğu 30 şüpheli tutuklandı . 13’ü ev hapsi 20 şüpheli hakkında da adli kontrol kararı verildi.

Pınar Aydınlar

18 Şubat’ta düzenlenen operasyonlarda aralarında EMEP İstanbul İl Başkanı Sema Barbaros, DEM Parti MYK üyesi Mehmet Saltoğlu, Ahmet Saymadi, gazeteciler Yıldız Tar, Elif Akgül ve Ercüment Akdeniz ile Pınar Aydınlar’ın da olduğu 50 kişi gözaltına alınmıştı.