İstanbul Barosu’na ‘terör’ iddianamesi

Haberin Devamı

Soruşturmayı tamamlayan savcılık hazırladığı fezlekeyi Avukatlık Kanunu gereğince kovuşturma (yargılama) izninin en yakın ağır ceza mahkemesince verilmesi gerektiğinden Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı’na göndermişti.

12 YIL HAPİS VE SİYASİ YASAK

Başsavcılık fezlekeyi inceledi ve iddianame düzenledi. İddianamede, açıklamada İstanbul Barosu’nun terör örgütünün cebir, şiddet veya tehdit içeren yöntemlerini meşru gösterdiği veya bu yöntemlere başvurmayı teşvik edecek şekilde propaganda yaptığı öne sürüldü. Paylaşımın kamu barışını bozmaya elverişli olduğu belirtildi. Baro Başkanı İbrahim Kaboğlu ile 10 yönetim kurulu üyesi hakkında ‘basın yoluyla terör örgütü propagandası yapmak’ ve ‘basın yoluyla halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yaymak’ suçlarından 3 yıldan 12 yıla kadar hapis cezası ve siyasi yasak talep edildi. İddianamede Adalet Bakanlığı’nın kovuşturma izni verdiği belirtilerek son soruşturmanın açılması talep edildi.

Haberin Devamı

MAHKEME SAVUNMA İSTEDİ

İddianameyi inceleyen Bakırköy 13’üncü Ağır Ceza Mahkemesi, İstanbul Barosu yönetiminin savunmasını, varsa delillerini sunmalarını, gerek görülürse soruşturmanın derinleştirileceğini belirterek dosya üzerinden kovuşturma (yargılama) izni kararının verileceğini kaydetti. Bakırköy 13. Ağır Ceza Mahkemesi yargılama izni verirse, dosya İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na gönderilecek. Yargılama İstanbul Adliyesi’nde yapılacak.