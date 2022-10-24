İstanbul Barosu’na ilk kadın başkan

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Haliç Kongre Merkezi’ndeki genel kurulda başkanlık için Avukat Hakları Grubu’ndan Gökhan Ahi, Önce İlke Çağdaş Avukatlar Grubu’ndan Filiz Saraç, Genç Hukuk Hareketi Grubu’ndan Türkan Kara, Önce İlke Yeniden Yükseliş Hareketi’nden Hasan Kılıç, İstanbul Milliyetçi Avukatlar Grubu’ndan Hakan Çatak, Bağımsız Avukatlar Grubu’ndan Gülden Sönmez, Önce Avukat Grubu’ndan Elif Görgülü, İstanbul Avukatlar Birliği’nden Metin Uracin ve Avukat Mert Er Karagülle yarıştı. 59 bin 944 avukat için 144 sandık kuruldu. Filiz Saraç 7 bin 101 oyla başkanlığa seçilirken, Hasan Kılıç 6 bin 465, Gökhan Ahi ise 4 bin 759 oy aldı.

SARAÇ: ONUR DUYDUM

Başkanlığa seçilen Filiz Saraç, “Cumhuriyet’imizin 100’üncü yılına girerken, 144 yıllık baromuzun ilk kadın başkanı olma onurunu yaşatan İstanbul Baromuza teşekkür ediyorum. Atatürk ve Cumhuriyet’in kazanımları sayesinde bu onuru yaşıyorum, huzurunda saygıyla eğiliyorum” dedi.