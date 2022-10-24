Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

İstanbul Barosu’na ilk kadın başkan

Güncelleme Tarihi:

#İstanbul Barosu#Filiz Saraç#Avukat
İstanbul Barosu’na ilk kadın başkan
Oluşturulma Tarihi: Ekim 24, 2022 07:00

Dünyanın en büyük barosu, 144 yıllık İstanbul Barosu’nun 52’nci başkanı ilk kez bir kadın oldu. Önce İlke Çağdaş Avukatlar Grubu’nun adayı Filiz Saraç, en fazla oyu alarak başkan seçildi.

Haberin Devamı

Haliç Kongre Merkezi’ndeki genel kurulda başkanlık için Avukat Hakları Grubu’ndan Gökhan Ahi, Önce İlke Çağdaş Avukatlar Grubu’ndan Filiz Saraç, Genç Hukuk Hareketi Grubu’ndan Türkan Kara, Önce İlke Yeniden Yükseliş Hareketi’nden Hasan Kılıç, İstanbul Milliyetçi Avukatlar Grubu’ndan Hakan Çatak, Bağımsız Avukatlar Grubu’ndan Gülden Sönmez, Önce Avukat Grubu’ndan Elif Görgülü, İstanbul Avukatlar Birliği’nden Metin Uracin ve Avukat Mert Er Karagülle yarıştı. 59 bin 944 avukat için 144 sandık kuruldu. Filiz Saraç 7 bin 101 oyla başkanlığa seçilirken, Hasan Kılıç 6 bin 465, Gökhan Ahi ise 4 bin 759 oy aldı.

SARAÇ: ONUR DUYDUM

Başkanlığa seçilen Filiz Saraç, “Cumhuriyet’imizin 100’üncü yılına girerken, 144 yıllık baromuzun ilk kadın başkanı olma onurunu yaşatan İstanbul Baromuza teşekkür ediyorum. Atatürk ve Cumhuriyet’in kazanımları sayesinde bu onuru yaşıyorum, huzurunda saygıyla eğiliyorum” dedi.

Haberle ilgili daha fazlası:
#İstanbul Barosu#Filiz Saraç#Avukat

BAKMADAN GEÇME!

‘Ben sevdiğim herkese kanat hediye ederim’

‘Ben sevdiğim herkese kanat hediye ederim’

#Cem Özer
Ukrayna Savaşı, Kraliçenin ölümü, Elon Muskın Mars projesi... Nostradamusun kehanetleri 21inci yüzyılda neden hâlâ popüler

Ukrayna Savaşı, Kraliçe'nin ölümü, Elon Musk'ın Mars projesi... Nostradamus'un kehanetleri 21'inci yüzyılda neden hâlâ popüler?

#Nostradamus
Sevgilinizin eski sevgilisiyle arkadaş olabilir misiniz

Sevgilinizin eski sevgilisiyle arkadaş olabilir misiniz?

#Selena Gomez

BAKMADAN GEÇME!

‘Ben sevdiğim herkese kanat hediye ederim’

‘Ben sevdiğim herkese kanat hediye ederim’

#Cem Özer
Ukrayna Savaşı, Kraliçenin ölümü, Elon Muskın Mars projesi... Nostradamusun kehanetleri 21inci yüzyılda neden hâlâ popüler

Ukrayna Savaşı, Kraliçe'nin ölümü, Elon Musk'ın Mars projesi... Nostradamus'un kehanetleri 21'inci yüzyılda neden hâlâ popüler?

#Nostradamus
Sevgilinizin eski sevgilisiyle arkadaş olabilir misiniz

Sevgilinizin eski sevgilisiyle arkadaş olabilir misiniz?

#Selena Gomez