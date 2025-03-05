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İstanbul Barosu yönetiminin yargılanması başladı

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#İstanbul#Ağır Ceza Mahkemesi#Türkiye Barolar Birliği
İstanbul Barosu yönetiminin yargılanması başladı
Özge EĞRİKAR
Oluşturulma Tarihi: Mart 05, 2025 07:00

İstanbul Barosu Başkanı İbrahim Kaboğlu ve yönetim kurulu üyelerinin görevlerine son verilmesi ve yeni yönetim seçilmesi talebiyle açılan davanın ilk duruşması dün yapıldı.

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İstanbul 2’nci Asliye Hukuk Mahkemesi’nde görülen duruşma, mahkeme salonunun küçük olması nedeniyle İstanbul 27’nci Ağır Ceza Mahkemesi’nde yapıldı. Duruşma öncesi mahkeme salonu önünde emniyet güçleri tarafından yoğun güvenlik önlemleri alındı. Yoğun kalabalık nedeniyle bazı avukatların fenalaştığı gözlendi. İstanbul Barosu Başkanı İbrahim Kaboğlu ise yargılamaya konu kanun maddesinin Anayasaya aykırı olduğunu söyledi. Türkiye Barolar Birliği’nin davaya katılma talebini kabul eden mahkeme, diğer katılma taleplerini ise reddetti. Başka suçtan tutuklu yönetim kurulu üyesi Fırat Epözdemir’in gelecek celse SEGBİS bağlantısı kurularak duruşmaya katılmasına karar vererek duruşmayı 21 Mart’a erteledi.

 

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#İstanbul#Ağır Ceza Mahkemesi#Türkiye Barolar Birliği

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