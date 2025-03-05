İstanbul Barosu yönetiminin yargılanması başladı

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İstanbul 2’nci Asliye Hukuk Mahkemesi’nde görülen duruşma, mahkeme salonunun küçük olması nedeniyle İstanbul 27’nci Ağır Ceza Mahkemesi’nde yapıldı. Duruşma öncesi mahkeme salonu önünde emniyet güçleri tarafından yoğun güvenlik önlemleri alındı. Yoğun kalabalık nedeniyle bazı avukatların fenalaştığı gözlendi. İstanbul Barosu Başkanı İbrahim Kaboğlu ise yargılamaya konu kanun maddesinin Anayasaya aykırı olduğunu söyledi. Türkiye Barolar Birliği’nin davaya katılma talebini kabul eden mahkeme, diğer katılma taleplerini ise reddetti. Başka suçtan tutuklu yönetim kurulu üyesi Fırat Epözdemir’in gelecek celse SEGBİS bağlantısı kurularak duruşmaya katılmasına karar vererek duruşmayı 21 Mart’a erteledi.