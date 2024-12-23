İstanbul Barosu yönetimine soruşturma

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yapılan yazılı açıklamada, “21 Aralık 2024’te, İstanbul Barosu tarafından resmi X (Twitter) hesabından da duyurulan açıklamayla PKK terör örgütü mensupları Nazım Daştan ve Cihan Bilgin’i övücü nitelikteki sözler ile ayrıca sözde gazetecilik faaliyetleri ve gazeteci kimlikleri nedeniyle öldürüldükleri, devletimizin sözde savaş suçu işlediği şeklinde yanıltıcı bilginin yayılması şeklindeki tespitler nedeniyle İstanbul Baro Başkanı ve yönetim kurulu üyeleri hakkında Cumhuriyet Başsavcılığımızca ‘terör örgütü propagandası yapmak’ ve ‘halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yaymak’ suçlarından resen soruşturma başlatılmıştır” denildi. Daştan ve Bilgin’e yönelik paylaşımları nedeniyle gazeteci Seyhan Avşar ile T24 isimli haber sitesi hakkında da ‘terör örgütü PKK üyeliği bulunan firari sanıklar övüldüğü’ gerekçesiyle resen soruşturma başlatılmıştı.

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YAKALAMA KARARLARI VAR

Nazım Daştan hakkında, ‘PKK/KCK-YPG/YDG-H silahlı terör örgütüne üye olmak’, ‘örgüt propagandası yapmak’ suçlarından 5 farklı, Cihan Bilgin hakkında ise ‘PKK/KCK-PYD/YPG silahlı terör örgütüne üye olmak’ suçundan yakalama kararı olduğu, Daştan’ın ayrıca ‘PKK/KCK silahlı terör örgütü kurma ve yönetme’ ile ‘terör örgütüne üye olmak’ suçlarından da 6 adli kaydı bulunduğu öğrenildi.